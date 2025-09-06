Detenidos tres acusados de un robo de herramientas agrícolas de un vehículo aparcado en Montoro (Córdoba)

CÓRDOBA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Montoro (Córdoba) a tres personas, con edades comprendidas entre los 20 y 36 años de edad, vecinas de Sevilla y con antecedentes previos por la comisión de hechos contra el patrimonio, como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas que habrían cometido al sustraer herramientas agrícolas del interior de una furgoneta estacionada en la citada localidad cordobesa.

Según ha explicado este sábado el instituto armado en una nota, las investigaciones se iniciaron después de que la Guardia Civil conociese el pasado mes de mayo que se había cometido un delito de robo con fuerza en interior de una furgoneta perteneciente a una empresa dedicada al sector agrario mientras se encontraba estacionada en un parking de Montoro, de donde los supuestos autores, tras forzar la puerta trasera del vehículo, habían conseguido llevarse diversa maquinaria y herramientas valoradas en 1.600 euros.

Tras la inspección ocular practicada por los agentes y una "minuciosa investigación" por parte de uno de los Equipos Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, se pudo identificar y localizar a los supuestos autores del robo, que son los referidos tres varones vecinos de la localidad de Sevilla, con antecedentes previos por delitos relacionados contra el patrimonio.

Por todo ello, los agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención de estas tres personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas, quienes ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.