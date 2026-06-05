Detenidos tres miembros del clan de 'Los Saúles' en Huelma (Jaén), donde se vieron implicados en un tiroteo

Vecinos y agentes de la Guardia Civil en la calle de Huelma (Jaén) donde se produjo el tiroteo. - EUROPA PRESS

ADRA (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres miembros del conocido como clan de 'Los Saúles' durante la madrugada de este viernes en Huelma (Jaén), donde el pasado 27 de mayo cuatro personas --dos de ellas vinculadas con esta familia-- resultaron heridas por disparos de arma de fuego en lo que se investiga como un acto de represalia por de 'Los lateros' ante el crimen que tuvo lugar hace más de un año en Adra (Almería).

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado en declaraciones a los medios en Adra (Almería) que durante la pasada noche se ha procedido al registro de cuatro domicilios en el municipio jiennense como parte de la investigación vinculada al homicidio que tuvo lugar hace un año en la barriada abderitana de Puente del Río, en la que falleció un joven de 22 años.

La operación, dirigida desde Almería y en la que se han encontrado algunas armas de fuego, estaría así sujeta al crimen inicial que desembocó en continuas represalias y amenazas, algunas por 'Tik Tok' entre las partes, por el que, además, las autoridades aún buscan al 'Saúl el viejo', el hombre de 60 años al que se atribuye la autoría material de los disparos en la vivienda de la víctima.

Así, Fernández ha apuntado que la acción de la Guardia Civil se ha ejecutado "en prevención de que pudiera seguir la escalada violenta" entre ambas familias, sentido en el que ha hablado de una "detención preventiva" por "indicios razonable" de algún tipo de contraataque por parte de los residentes en Huelma.

El delegado ha precisado que los arrestados serán puestos a disposición judicial en las próximas horas en un juzgado de Jaén, si bien, no se han precisado los delitos por los que han sido arrestados.