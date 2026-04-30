La DGT activa este jueves la operación para el puente del 1 de Mayo y prevé 1,2 millones de desplazamientos en Andalucía

Archivo - Una de las vías que soportará más tráfico es la A-49. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este jueves a las 15,00 horas el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la operación especial de tráfico 1º de Mayo-2026, que se prolongará hasta el domingo 3 de mayo a las 24,00 horas y para el que se prevén 1,2 millones de desplazamientos (1.268.400) de largo recorrido en Andalucía.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido en una nota de prensa en reclamar "máximo respeto a las normas de circulación, responsabilidad en la conducción, prudencia y, sobre todo, estar informado de las previsiones meteorológicas, ya que estamos en una época del año de tiempo cambiante y con previsiones de tormentas en algunos puntos de Andalucía, por lo que es recomendable prever la situación para no vernos sorprendidos en el viaje".

Durante estas jornadas se producen multitud de desplazamientos en un corto espacio de tiempo, con orígenes y destinos similares y en las mismas horas, por lo que, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras, la DGT implanta medidas de regulación, ordenación y control del tráfico, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos: agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Más de 60 funcionarios y personal técnico especializado, que atienden las labores de supervisión, regulación e información, contarán con el apoyo de los medios aéreos --helicópteros y drones-- que cubren los principales itinerarios para supervisar posibles incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, equipo que realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras de Andalucía, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

En concreto, se prevé que las carreteras que soportarán el mayor número de desplazamientos serán A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.