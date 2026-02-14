DGT denuncia 238 vehículos escolares en su última campaña de inspección, sobre todo por irregularidades administrativas

Archivo - Transporte escolar. - DGT - Archivo

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha desarrollado entre los días 19 y 23 de enero la campaña de vigilancia y control de vehículos dedicados al transporte escolar y de menores, periodo durante el que ha controlado un total de 477, de los que el 49,9%, es decir, 238 fueron sancionados con un total de 484 denuncias formuladas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Así lo han informado desde la DGT en una nota, que recoge los resultados de la campaña de transporte escolar en Andalucía y en la que se precisa que ese porcentaje es ligeramente inferior a los registrados de las últimos dispositivos específicos sobre este sector que se han realizado en estos pasados años.

Esta campaña tiene como fin comprobar que los vehículos destinados al transporte escolar cumplen con la normativa establecida y, tras su desarrollado, se ha comprobado, como viene siendo habitual, "que la mayoría de las irregularidades son de carácter administrativo".

Así, 180 denuncias (37,2%) se han interpuesto por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar y 101 (20,8%), por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, tal como exige la ley.

Destaca el significativo descenso en el número de denuncias asociadas al exceso de velocidad, pues tan solo tres vehículos incumplían esta norma.

Asimismo, es un hecho favorable que ninguno de los conductores de transporte escolar controlados durante la campaña diera positivo en los controles preventivos de alcohol y drogas realizados por los agentes, "lo que refleja el trabajo que se está realizando y que justifica seguir interviniendo, como identifica la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030", en aras a la "tolerancia cero con comportamientos de riesgo".

Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en las inspecciones realizadas por los agentes se constató que en cinco de los vehículos controlados (1,03%) no disponían de estos sistemas de retención o carecían de anomalías técnicas para su correcto funcionamiento.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también han comprobado que 24 vehículos de transporte escolar (4,96%) presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento y otros 3 (0,62%) fueron denunciados por no tener al día la Inspección Técnica de Vehículos.

En lo que se refiere a la señalización obligatoria que este tipo de vehículos deben llevar, 23 (4,75%) de los vehículos controlados no llevaban la correspondiente señal V-10 de transporte escolar, un porcentaje que ha disminuido ligeramente respecto al de la última campaña, y otros 5 (1,03%) carecían del dispositivo luminoso con señal de emergencia.

En relación con las denuncias por manipulación del tacógrafo, exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso, un total de 36 autocares (7,4%) habían excedido alguno de estas premisas, registro inferior a las últimas campañas.

Por último, cinco autobuses del total de controlados (1,03%) carecían de una persona encargada del cuidado de los menores tal y como procede.