Día de Andalucía 28F: Esta es la historia detrás del himno compuesto por Blas Infante inspirado en un canto religioso

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad andaluza celebra este sábado, 28 de febrero, uno de los días más señalados de su calendario, el Día de Andalucía. En esta jornada, el himno andaluz vuelve a resonar en calles, plazas e instituciones de toda la región. La composición, cuya letra fue obra de Blas Infante, se inspira en un canto religioso popular conocido como 'El Santo Dios'.

Según recoge el Museo de la Autonomía de Andalucía en su página web, consultada por Europa Press, Infante descubrió este cántico durante su etapa estudiantil en los Escolapios de Archidona. Años más tarde, redactó la letra del himno, mientras que la melodía fue adaptada y armonizada por José del Castillo Díaz, maestro de la Banda Municipal de Sevilla, dando lugar a la versión que ha llegado hasta la actualidad.

El himno fue presentado por la Banda Municipal de Sevilla en un concierto celebrado en la capital hispalense el 10 de julio de 1936, apenas una semana antes del inicio de la Guerra Civil. En la Casa de Blas Infante, la Sala de la Música conserva el piano en el que sonaron por primera vez las notas que darían forma a la melodía del himno de Andalucía.

En la Sala 28F, dentro del espacio dedicado a los símbolos andaluces, se expone el díptico original con la partitura del Himno de Andalucía. Este documento fue difundido en 1933 en una publicación en la que, por primera vez, quedó registrada la versión instrumental para piano del himno.

A diferencia del escudo y la bandera, el himno fue aprobado en la Asamblea de Córdoba de 1933, en la que también se dio luz verde a un anteproyecto de bases para la autonomía andaluza. Ese mismo año fue registrado y publicado por la Junta Liberalista.

Con la aprobación del primer Estatuto de Autonomía, el himno adquirió rango institucional mediante la Ley del Parlamento andaluz en 1982, en consonancia con los acuerdos suscritos por la Junta Liberalista de Andalucía en 1933.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge en su artículo 3.3 el reconocimiento expreso de este canto como himno oficial de la comunidad y establece que "Andalucía tiene himno propio, aprobado por ley de su Parlamento, de acuerdo con lo publicado por la Junta Liberalista de Andalucía en 1933".