Día de la Bandera de Andalucía (4D):Descubre quién fue la primera mujer que la confeccionó y la historia de este símbolo

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 4 de diciembre se celebra el Día de la Bandera de Andalucía, una fecha que recuerda la oleada de manifestaciones celebradas ese mismo día en 1977, cuando miles de andaluces salieron a las calles para reivindicar una autonomía plena para la comunidad. Sin embargo, no todos conocen la historia y las curiosidades que rodean este símbolo, entre ellas que la primera bandera fue confeccionada por una mujer.

En 2022, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el decreto que declara oficialmente el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía. Con esta decisión se pretende homenajear las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, consideradas una expresión de la voluntad del pueblo andaluz de alcanzar las máximas cotas de autogobierno bajo el símbolo común que representa su bandera. Así lo recoge el Ejecutivo andaluz en su página web y el Museo de la Autonomía, consultados por Europa Press.

Aquel 4 de diciembre de 1977 fue un día decisivo para Andalucía, pues más de dos millones de personas dejaron a un lado diferencias ideológicas y partidistas para llenar las calles de las ocho provincias y reclamar una autonomía plena. Al frente de esas movilizaciones ondeaba la bandera blanca y verde, símbolo de unión y fraternidad para toda la ciudadanía andaluza ante su futuro.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE ESTE SÍMBOLO ANDALUZ?

La bandera de Andalucía está formada por tres franjas horizontales --verde, blanca y verde-- de igual anchura. Fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918 y quedó recogida en el artículo 3.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El verde omeya y el blanco almohade son los colores que componen la bandera andaluza, un símbolo con más de mil años de historia. Los primeros textos que hacen referencia a una bandera verde, blanca y verde datan del siglo XI y fueron escritos por Abu Asbag (o Abu Asbq), poeta nacido en Guadix y visir de Almutasim, rey de la taifa de Almería.

En uno de esos textos se describe la composición de la bandera con las siguientes palabras: "Una verde bandera que ha hecho de la aurora blanca un cinturón. Despliega sobre ti un ala de delicia. Que ella te asegure la felicidad. Al concederte un espíritu triunfante".

A lo largo del siglo XIX se celebraron numerosas asambleas andalucistas en las que se propusieron distintas banderas para representar a Andalucía. Sin embargo, no fue hasta la Asamblea de Ronda de 1918 cuando se aprobaron oficialmente los colores y la forma actuales, siguiendo la propuesta presentada por Blas Infante.

¿QUIÉN FUE LA MUJER QUE CONFECCIONÓ LA PRIMERA BANDERA?

La primera bandera de Andalucía fue diseñada por Blas Infante y confeccionada por su esposa, Angustias García Parias, utilizando la tela que el considerado Padre de la Patria Andaluza adquirió durante su viaje a Marruecos. Décadas más tarde, esta bandera --conservada por su familia-- encabezó la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Sevilla. Permaneció bajo la custodia familiar hasta que la Junta de Andalucía adquirió la Casa de la Alegría en 2001.

Por su parte, la primera bandera de la Junta de Andalucía, según la Declaración de la Comisión Promotora del Ente Regional de febrero de 1977, fue confeccionada para presidir la que, a partir del 4 de noviembre de 1978, se convirtió en la primera sede del Ente Preautonómico, el Pabellón Real de la Exposición Iberoamericana de 1929, en Sevilla. Allí fue izada por primera vez.

Tras haber estado custodiada en el Archivo General de Andalucía, esta bandera se conserva actualmente en el Museo de la Autonomía como depósito, con el fin de garantizar su puesta en valor, divulgación y conservación.