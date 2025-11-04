Diez detenidos, dos ya en prisión, tras desmantelar tres puntos de venta de droga en Bujalance (Córdoba)

BUJALANCE (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia de Córdoba contra el cultivo, elaboración y tráfico de drogas, ha detenido en Bujalance a diez personas, dos de ellas ya en prisión por orden de la autoridad judicial, y ha investigado a otras dos como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, todo ello tras desmantelar tres puntos de venta muy activos.

Según informa la Benemérita en una nota, tras más de seis meses de investigaciones, la actuación, coordinada por el Puesto de Bujalance, permitió comprobar la existencia de varios puntos de venta de drogas establecidos en la localidad de Bujalance, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas para adquirir dosis. Ante estas sospechas, los agentes procedieron al registro de cuatro inmuebles, los cuales se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas, ubicados en distintos puntos de la localidad.

Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil ha detenido a diez personas y a la investigación de dos, además de desmanterlar tres puntos de venta de drogas muy activos establecidos en dicha localidad. Igualmente, se han intervenido más de 300 plantas de marihuana; unos 70 gramos de heroína; unos 90 gramos de cocaína; 47 papelinas de 'rebujito'; una carabina de aire comprimido; un machete; 32 cartuchos de escopeta y unos 6.000 euros en billetes fraccionados.

Como consecuencia de la actuación policial se ha detenido a diez personas y se ha investigado a otras dos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que ha acordado el ingreso en prisión del líder de la organización y de uno de sus principales colaboradores.

En la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos del Grupo Rural de Seguridad con base en Zaragoza, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de Córdoba, el Servicio Aéreo con un helicóptero y un dron, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas y personal de seguridad ciudadana del Puesto de Bujalance y de la Compañía de Córdoba.