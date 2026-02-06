La Diócesis de Córdoba ejecuta, a través de sus vicarías, cuatro proyectos de Manos Unidas en África, América y Asia

(Desde Izda.) Agustín Moreno, Jesús Fernández, María Angustias Redondo Y Dalila Elisabeth Baca, En La Presentación De La Campaña De Manos Unidas. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Episcopal de Córdoba ha acogido este viernes la presentación de la campaña para este año de Manos Unidas, con cuyo respaldo la Diocesis de Córdoba, a través de sus vicarías, ejecutará un total de cuatro proyectos en distintos países de África, America y Asia.

Así lo han dado a conocer el obispo de Córdoba, Jesús Fernández; el consiliario de Manos Unidas en Córdoba, Agustín Moreno; la presidenta de la ONG en la Diócesis, María Angustias Redondo, y la misionera Dalila Elisabeth Baca, destacando el obispo que "gracias al trabajo de Manos Unidas se está luchando para erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad".

En este sentido, ha destacado que el lema de la campaña de este año de Manos Unidas, 'Declara la guerra al hambre', es "una expresión contundente para una acción de vida, que en este caso representa luchar contra la falta de educación como motor de verdadero cambio".

Junto a ello, ha recordado también que "el hambre es fruto de la injusticia, del egoísmo, de la indiferencia y del mal uso de los bienes que Dios ha puesto al servicio de todos", de ahí la importancia de la acción de Manos Unidas, que tiene 72 delegaciones en España, contando la delegación de Córdoba con el trabajo de 180 voluntarios, que forman parte de los 6.700 que tiene a nivel nacional la ONG católica, que tiene también 4.500 socios colaboradores, entre los que destacan particulares, empresas, parroquias, fundaciones y centros educativos.

Según ha explicado, por su parte, el consiliario de Manos Unidas en Córdoba, Agustín Moreno, la misión de Manos Unidas "siempre es luchar contra la pobreza, el hambre, la deficiente nutrición, la enfermedad y las carencias en el ámbito educativo", de ahí que haya que "trabajar para erradicar esta pobreza, que se da en muchos países, de los que llamamos en vías de desarrollo, luchando especialmente contra la injusticia, la desigualdad y la falta de oportunidades entre las personas y los pueblos".

Haciendo referencia a los cuatro proyectos de desarrollo que Manos Unidas financia asignados a cada vicaría de la Diócesis cordobesa, Moreno ha agradecido el trabajo de los responsables y grupos de voluntarios de cada parroquia para poder llevarlos a cabo.

Al hilo de esto y por su lado, la presidenta de Manos Unidas en Córdoba, Marian Redondo, ha dado a conocer los proyectos que se están desarrollando por vicarías cordobesas, para demostrar así como la ONG de la Iglesia Católica le "declara la guerra al hambre", y para ello "este año trabajaremos para hacer realidad cuatro proyectos, uno por cada vicaría, dos en África, uno en América y otro en Asia, con una inversión de 363.816 euros y que benefician directamente a 12.629 personas e indirectamente a 54.988".

En concreto, la Vicaría de la capital tiene asignado un proyecto en Kenia, con una inversión de 143.136 euros en Maralá, en una zona muy empobrecida al norte del país, donde hay una población seminómada y con un 70% de analfabetismo, que casi ronda el 100% cuando se trata de mujeres y niñas.

La finalidad es la construcción de tres aulas, talleres de costura, peluquería, comedor, unos tanques de agua y una fosa séptica, para el fortalecimiento de la formación práctica de las alumnas de la escuela 'Irene School'". Se beneficiarán directamente 320 alumnas e indirectamente 1.500. "En África los padres van y vienen y son las mujeres, las madres, las que vertebran las familias, por lo que, cuando se le da una oportunidad de formarse a una mujer en África, se le da una oportunidad a una familia completa", ha recordado la presidenta.

Por su pate, la Vicaría de la Campiña, con una inversión de 54.745 euros, trabajará por un proyecto en Venezuela, en Maracaibo, que le permitirá un acceso a la Educación Secundaria en el barrio de los Domínguez. El objetivo del proyecto es la construcción de tres aulas, equipadas y dotadas de material de laboratorio, aulas informáticas, que son necesarias para la Educación Secundaria.

Esto les facilitará el acceso a la universidad y a una formación profesional. Los beneficiarios directos de este proyecto son 648 jóvenes e indirectos 3.000. "Son hijos de familias muy vulnerables y carentes de recursos", con lo que "garantizar este acceso a la universidad es romper el yugo de la pobreza estructural", ha recordado Marian Redondo.

Por su parte, la Vicaría del Guadalquivir trabajará por un proyecto en Malawi, en el África Austral, con una inversión de 85.956 euros, centrado en la mejora de acceso a la alimentación en escuelas primarias. Es la quinta fase de este proyecto, que ha sido solicitado por la Comunidad de Misioneros de San Pablo Apóstol, de la parroquia de Benga.

Malawi es un país de 20 millones de habitantes que ocupa el puesto 172 en el ratio de pobreza, cuya actividad fundamental es la agricultura de subsistencia y donde las escuelas están masificadas, hasta 200 alumnos por profesor. "Queremos mejorar la seguridad alimentaria, asegurando al menos una comida al día de 11.537 niños, y también fomentar la asistencia escolar".

Para ello, "se nos solicita la construcción de 22 cocinas completas, dotadas además de una fuente segura de agua", según ha informado la presidenta, antes de explicar que el último proyecto en India, asignado a la Vicaría de la Sierra, prevé 79.979 euros de inversión para la promoción de los derechos de niñas con discapacidad. "En una sociedad como la India, la discapacidad es una maldición y, por ello, estas personas son aisladas y expulsadas por sus familias. Las explotan, sufren abusos físicos, agresiones y violencia de todo tipo, incluidas las sexuales".

En este caso se les solicita "construir un internado para que las niñas con discapacidad tengan acceso a una educación, y vivan en condiciones dignas y seguras". De este proyecto serán beneficiarias directas 122 niñas e indirectas 488.