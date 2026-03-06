Diputación abre el paso alternativo en la carretera de Dúdar que evitará el rodeo por Beas de Granada

Abierto el paso alternativo en la carretera de Dúdar (Granada) tras los daños por el temporal. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha abierto este viernes un paso alternativo peatonal en la carretera provincial GR-3201, a su paso por el municipio de Dúdar, a la altura del puente de Aguas Blancas, tras la ejecución de la primera actuación de emergencia destinada a restablecer la conexión en esta vía dañada por el temporal, lo que evitará el rodeo por Beas de Granada.

En la jornada de este viernes ya pueden atravesarlo peatones y el sábado se realizará la apertura al tráfico ligero en este mismo enclave, no estando permitido el paso a camiones ni maquinaria pesada.

La intervención ha contado con una inversión de 506.441 euros en este primer punto, mientras que el conjunto de la actuación prevista para la carretera se estima en alrededor de 1,7 millones de euros.

El diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios, Eduardo Martos, ha señalado que "la apertura de este paso alternativo supone un paso muy importante para recuperar la normalidad en esta carretera provincial y mejorar la movilidad de los vecinos de Dúdar, Quéntar y de todos los usuarios de esta vía".

Además, Martos ha destacado que "desde el primer momento la Diputación ha trabajado con la máxima rapidez para ofrecer una solución provisional segura mientras se continúa avanzando en la reparación definitiva de la carretera".

En este sentido, ha agradecido "el esfuerzo y la implicación de los técnicos y operarios que han hecho posible que en un tiempo muy reducido se pueda volver a circular por este punto".

La apertura de este paso alternativo permite recuperar la circulación en este tramo afectado por los graves daños ocasionados en la calzada tras el incremento del caudal del río Aguas Blancas, una situación que se produjo al abrir compuertas para desembalsar agua de la Presa de Quéntar.

El aumento de la fuerza y velocidad del flujo del agua, junto con los materiales arrastrados, provocó una importante erosión en la zona previa al puente de acceso a la urbanización.

Como consecuencia de esta situación, parte de la calzada de la carretera provincial llegó a colapsar, mientras que los estribos del puente que conduce a la urbanización quedaron descalzados, produciéndose el vuelco parcial de parte de su estructura.

Para garantizar la estabilidad del terreno y habilitar este paso alternativo, se ha procedido al volcado y colocación de bloques de escollera de gran tamaño con el objetivo de restituir la base de la calzada y protegerla frente a la erosión del río.

Estos bloques han sido hormigonados para asegurar el correcto relleno de los huecos y mejorar su cohesión estructural.

Asimismo, se han dispuesto elementos pasadores mediante micropilotes para reforzar el conjunto y "coser" los bloques entre sí, aportando mayor estabilidad a la infraestructura mientras se avanza en la solución definitiva para la carretera.