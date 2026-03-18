La Diputación de Córdoba acoge una muestra con las ganadoras del III Concurso de Fotografía Turística de la Provincia

La delegada de Turismo, Narci Ruiz, visita la muestra del III Concurso de Fotografía Turística. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge hasta el próximo 29 de marzo la exposición con las obras ganadoras del III Concurso de Fotografía Turística de la Provincia de Córdoba, "un certamen que se marca como objetivo promocionar los valores monumentales, culturales, naturales, paisajísticos y las fiestas tradicionales" de los pueblos cordobeses.

De este modo lo ha explicado la responsable de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, quien ha especificado que "esta muestra se compone de un total de 29 fotos, incluyendo las nueve imágenes premiadas, junto a los 18 accésit y las dos menciones especiales".

Según ha resaltado Ruiz, se trata de "una oportunidad para que los cordobeses cordobesas puedan asomarse a conocer rincones únicos" de muchos de los pueblos de la provincia, y hacerlo "a través de la mirada de quienes mejor conocen su tierra".

"El objetivo fotográfico de los vecinos de la provincia se convierte así en un elemento de promoción y puesta en valor de recursos turísticos, tradiciones y costumbres que forman parte de la idiosincrasia de los pueblos", ha matizado Ruiz.

La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha hecho hincapié en "la calidad, desde el punto de vista fotográfico, pero también artístico, de las obras presentadas en esta III edición de un Concurso que año tras año crece en número de obras participantes".

Ruiz ha recordado que "en esta ocasión, hemos contado con un 23,9 por ciento más de participación con respecto a la edición anterior. Así, del total de las 213 fotografías presentadas, 108 eran de la categoría 'Cultural, Patrimonial y Fiestas y Tradiciones'; 72, 'Natural y Paisajística' y 33 fotografías de la modalidad 'Gastronomía y Experiencias Turísticas'.