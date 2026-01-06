La Diputación de Córdoba colaborará con Emcotur para promocionar los sabores de cuatro comarcas

Publicado: martes, 6 enero 2026 9:26
CÓRDOBA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), colaborará económicamente con la Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia de Córdoba (Emcotur) para "hacer realidad" el ciclo 'Sabores y estancias de Córdoba', un proyecto impulsado en colaboración con cuatro mancomunidades "con el objetivo de favorecer el consumo de los productos locales, potenciar la identidad gastronómica de cada comarca e impulsar la generación de acuerdos comerciales".

Así lo ha explicado este martes en una nota el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, quien ha destacado de esta actividad que "es un ciclo de cuatro jornadas profesionales, cada una en una comarca y en colaboración con una mancomunidad, orientadas a conectar a productores agroalimentarios, industrias alimentarias y alojamientos turísticos".

"Buscamos impulsar un modelo de turismo más auténtico y sostenible, más competitivo, promoviendo la integración del producto local en la oferta turística mediante actividades para darlo a conocer, como degustaciones, talleres, 'networking', demostraciones y experiencias temáticas ligadas al territorio", ha manifestado.

Romero ha subrayado que "la iniciativa se desarrollará en colaboración con las mancomunidades de Campiña Sur, Valle del Guadalquivir, Los Pedroches-Sierra Morena y la Subbética, reforzando así la representatividad territorial y garantizando la participación del tejido productivo y turístico de cada zona".

En cuanto a la participación, el también presidente de Iprodeco ha detallado que está prevista la de "municipios, mancomunidades y unas 50 empresas del sector turístico entre alojamientos, productores agroalimentarios y Denominaciones de Origen provinciales".

Las jornadas comarcales se desarrollarán en febrero, abril, mayo y octubre. Así, este próximo mes de febrero el encuentro será en la Campiña Sur con el título 'La tierra del vino generoso y la tradición agrícola', y contará con la participación de las DOP de Montilla-Moriles (vinos y vinagres) y Baena (aceite), obradores artesanales, empresas de carne de caza y repostería tradicional, bodegas e industriales del vinagre. La jornada contará con un 'networking', una cata técnica y el taller 'El vino como experiencia turística'.

La segunda jornada, prevista para el mes de abril en el Valle del Guadalquivir, llevará por título 'Cítricos, huerta y tradición oleícola', y contará con la presencia de empresas de cítricos y zumos, artesanía alimentaria, almazaras de Montoro-Adamuz, la DOP de aceite de Montoro-Adamuz e industrias de conservas vegetales. Habrá un 'networking', una demostración industrial de AOVE y un taller denominado 'El cítrico como producto turístico'.

En el mes de mayo será protagonista la mancomunidad de Sierra Morena con una nueva jornada sobre 'Ibérico de bellotas, caza y miel de monte'. Estará presente la DOP de ibéricos de Los Pedroches, empresas de carne de caza, setas y mieles, industrias de embutidos, Covap, Belloterra, Fuente La Sierra, y envasadoras de miel. Entre las actividades previstas habrá demostraciones sobre el proceso del ibérico, una cata guiada profesional y un 'networking' para 'packs premium'.

Finalmente, ya en octubre será la Subbética la que acoja la última de las jornadas previstas con el nombre 'AOVE de excelencia, dulces navideños y anís'. Está prevista la participación de las DOP de aceites de Priego de Córdoba y Lucena, empresas de dulces navideños, anisados y miel, almazaras industriales, destilerías y queserías, entre otras. El programa comprenderá demostraciones, degustaciones y el taller 'El AOVE premium en la experiencia turística'.

