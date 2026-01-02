La Diputación de Granada aborda la situación del Centro Provincial de Drogodependencias con sus trabajadores

Yeserías en el antiguo hospital de San Juan de Dios en una imagen reciente - ORDEN DE SAN JUAN DE DIOS

GRANADA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La situación del Centro Provincial de Drogodependencias y Adicciones de Granada ha sido el objeto de la reunión que ha mantenido en el inicio de las fechas navideñas la diputada de Bienestar Social, Elena Duque, con representantes de los trabajadores de este organismo, cuyo traslado está previsto sin fecha a otro emplazamiento de la capital granadina desde su ubicación del antiguo Hospital de San Juan de Dios.

El centro está ubicado en una zona donde la orden hospitalaria ha referido recientes desprendimientos de yeserías, si bien la Diputación ha apuntado a Europa Press que las instalaciones donde se presta el servicio son seguras.

El pasado febrero, la Diputación de Granada informó que trabajaba en un proyecto para el traslado a una nueva ubicación de este centro, después de que la orden hospitalaria de San Juan de Dios anunciara la imposibilidad de continuar con las obras de restauración del antiguo hospital que fue su sede fundacional y en el que se encuentra este servicio asistencial dependiente de la institución provincial, en el centro de la capital granadina.

En declaraciones a Europa Press, la diputada provincial de Bienestar Social ha asegurado que no hay problemas de seguridad en las instalaciones del centro, con dependencias que "están aseguradas", y que los trabajadores están siendo informados en todo momento de los trámites que se están llevando a cabo desde la institución provincial para el traslado, en el que el año que comienza será "productivo".

En concreto, en el primer trimestre de este año está previsto que se pueda avanzar en la definición de la localización, que en un principio se planteó en dependencias del antiguo Clínico, en coordinación con Sanidad de la Junta, si bien se manejan ahora otras dos opciones en la capital granadina.

Estos dos proyectos se están trabajando con los técnicos de Obras de la Diputación a fin de definir la localización que pueda ser "mejor para ubicar" el centro, facilitando el acceso a las personas a las que se da asistencia, con una "red de comunicación buena" en el entorno.

Aunque Duque ha reconocido el condicionamiento de los plazos por "la burocracia que llevan" proyectos de estas características, "los trabajadores están tranquilos" en tanto "han sido continuamente informados" desde que "se planteó" la reubicación del centro.

Desde la orden de San Juan de Dios se ha denunciado públicamente en distintas ocasiones que no haya plazo definido para el traslado de este servicio dependiente de la Diputación de Granada, y que impide proseguir con normalidad las tareas de restauración de su emblema patrimonial e histórico en la ciudad de la Alhambra.