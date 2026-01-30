La Diputación de Granada apoya a municipios afectados por riadas en la Costa en la gestión de residuos

El diputado de Medio Ambiente, Antonio Mancilla, en su visita a Almuñécar (Granada). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada está prestando apoyo a los ayuntamientos afectados por las riadas que han ocurrido y continúan produciéndose en la Costa Granadina, con el fin de facilitar la retirada y gestión de los residuos arrastrados por los barrancos hasta las zonas costeras.

Con este objetivo, el Área de Medio Ambiente de la institución provincial ha puesto en marcha una medida excepcional que supone una reducción importante del coste de tratamiento de estos residuos.

En concreto, se ha establecido un precio de 10 euros por tonelada, frente a los 70 euros por tonelada que tendría este servicio en una situación normal.

Además, para aliviar la carga de trabajo de los municipios afectados y agilizar los plazos de gestión, la planta Ecocentral de la Diputación de Granada permanecerá abierta de manera extraordinaria durante este fin de semana.

La instalación estará operativa el sábado y el domingo, en horario de 9,00 a 14,00 horas para la recepción de estos residuos, según detalla la institución provincial.