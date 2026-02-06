La Diputación de Granada aprueba este sábado un primer paquete de ayudas para los municipios afectados por el temporal

Vecinos de Villanueva Mesía (Granada) se afanan en sacar el agua y barro de sus casas tras la crecida del Río Genil por el paso de la borrasca 'Leonardo'. - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada aprobará este sábado un primer paquete de ayudas dirigidas a labores de limpieza en los municipios de la provincia afectados por el temporal.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha convocado con este propósito una Junta de Gobierno extraordinaria para este sábado en la que se abordará esta primera tanda de ayudas, a la que seguirán otras en próximos días.

Este viernes la Diputación de Granada ha aprobado además una declaración institucional, es decir, con la unanimidad de todos los grupos políticos --PP, en el gobierno provincial, PSOE, IU y Vox--,en la que se solicita que la provincia sea declarada zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil, figura recogida en la ley conocida anteriormente como zona catastrófica, tras los daños ocasionados por la borrasca 'Leonardo'.

Ha sido en un breve pleno extraordinario y urgente sin debate para aprobar una declaración, consultada por Europa Press, que alude al "marco de excepcional gravedad" en el que "los daños ocasionados superan la capacidad de respuesta de los municipios afectados".

Así, "teniendo en cuenta que el Gobierno de España dispone de mecanismos extraordinarios previstos para situaciones de emergencia de esta naturaleza que permiten articular ayudas económicas, fiscales y sociales destinadas a la reparación de los daños y a la recuperación de las zonas afectadas, el pleno de la Diputación Provincial de Granada considera imprescindible la adopción de medidas urgentes que permitan activar dichos mecanismos y garantizar que las ayudas lleguen con la mayor celeridad posible tanto a las entidades locales como a las personas damnificadas".

Además, dicha declaración institucional recogerá "instar a la Junta de Andalucía a que, dentro de sus competencias, adopte las medidas jurídicas y económicas oportunas para colaborar con el resto de instituciones, de cara a aprobar un plan de choque conjunto en beneficio de la provincia".

El acuerdo alude al compromiso de la Diputación para "colaborar lealmente con el resto de administraciones públicas y de poner a disposición de los municipios afectados todos los medios técnicos, económicos y humanos de que disponga para contribuir a la recuperación de las zonas damnificadas".

También insta a todas las administraciones implicadas a la simplificación de los procedimientos administrativos, para que las entidades locales puedan acceder a estas ayudas "de forma ágil y sin cargas burocráticas innecesarias".

En declaraciones a los medios, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha destacado la "capacidad" de los grupos políticos para "ponerse de acuerdo" en "uno de los momentos más críticos y más difíciles que está teniendo la provincia" en los últimos años y reclamar ayuda a las administraciones.

Rodríguez ha indicado que, a la espera de la evolución de los próximos días, lo más importante es que no haya habido hasta el momento coste en vidas humanas, si bien ha pedido "cautela" de cara al fin de semana y al próximo lunes evitando desplazamientos innecesarios o cruces de cauces o vados, así como dejando "actuar a los profesionales", que están "haciendo una labor encomiable".