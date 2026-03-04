Diputación de Granada y Ayuntamiento de Santa Fe mejoran el polígono El Salado con una inversión de unos 200.000 euros

Visita del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, en el centro en la imagen junto al alcalde de Santa Fe, Juan Cobo - DIPUTACIÓN

SANTA FE (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada, junto al Ayuntamiento de Santa Fe, ha impulsado una actuación de mejora en el polígono industrial El Salado, en término de este municipio metropolitano, con una intervención cofinanciada entre ambas administraciones que permite "reforzar la accesibilidad, la seguridad vial y la funcionalidad de este espacio productivo clave para la actividad económica" local.

La actuación se enmarca en la convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de espacios productivos, polígonos y áreas industriales de la provincia que ha impulsado la institución provincial con el objetivo de "modernizar estas infraestructuras y favorecer el desarrollo empresarial en los municipios granadinos", según ha informado la Diputación en una nota de prensa.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha destacado el valor de la colaboración entre administraciones para sacar adelante este tipo de proyectos y ha subrayado que "la institución mantiene un firme compromiso con los municipios de la provincia, trabajando de la mano de los ayuntamientos para mejorar infraestructuras que son fundamentales para el desarrollo económico local".

Rodríguez ha señalado, además, que "los polígonos industriales son espacios estratégicos para la generación de empleo y riqueza en nuestros pueblos, por lo que invertir en su mejora es apostar por el crecimiento y la competitividad de nuestro tejido productivo garantizando la generación de nuevas oportunidades, mejorando los servicios que se prestan a las empresas y haciendo atractivo el localizarse en ellos".

Las actuaciones han estado dirigidas principalmente a mejorar los accesos y la seguridad vial del polígono, así como a reforzar firmes y optimizar la señalización y la movilidad interna del área industrial. La inversión total de la actuación alcanza los cerca de 200.000 euros, financiados conjuntamente por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Santa Fe, lo que ha permitido "actuar en accesos, señalización, alumbrado, pavimentación y otros elementos necesarios para modernizar este espacio productivo".

"Gracias a la colaboración de la Diputación de Granada y a su presidente, Francis Rodríguez, hemos culminado una inversión de casi 200.000 euros para transformar el polígono El Salado. Con esta actuación, no solo modernizamos infraestructuras y accesos, sino que reforzamos el compromiso de este ayuntamiento con nuestras empresas, consolidando a Santa Fe como un motor económico seguro y atractivo para la provincia", ha indicado por su parte el alcalde.