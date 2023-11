La Diputación de Granada celebra la reapertura del emblemático Atarfe Vega Rock 2024

GRANADA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha anunciado el esperado regreso del Atarfe Vega Rock 2024, que se retoma con la colaboración del Ayuntamiento de Atarfe y tras un intervalo de 15 años este festival emblemático vuelve para celebrar la latente escena del rock nacional y granadino, reuniendo a artistas icónicos y promesas emergentes en una jornada inolvidable.

La presentación ha contado con la participación de la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, la concejal de Cultura de Atarfe, Jennifer García, y representantes de los grupos Hora Zulú y End of Me.

Caracuel ha mostrado su entusiasmo con el regreso de este festival, añadiendo que "Atarfe Vega Rock cumple con el sueño de muchos jóvenes granadinos y de todo el territorio nacional que vendrán a conocer y escuchar en vivo a sus ídolos, aquellos de las muñequeras con tachuelas y melenas imposibles".

Por su parte, la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, ha remarcado la importancia de continuar con la estela de esta edición para que pueda desarrollarse un Atarfe Vega Rock durante más años, argumentando que "es una vuelta a los inicios para recuperar un festival que fue clásico en la agenda granadina, con la vista puesta en el desarrollo y crecimiento de futuras ediciones".

El próximo 27 de abril de 2024, a las 17,00 horas, alrededor de 6.000 personas apreciarán cómo el Coliseo de Atarfe se convertirá en el epicentro de la música rock, punk y metal. El cartel incluirá la presencia de renombradas figuras del ámbito musical como 'Boikot' y 'Reincidentes', quienes han dejado una huella imborrable en el panorama del punk rock español y latinoamericano.

'Derby Motoreta's Burrito Kachimba', con su inconfundible estilo y energía, presentará su nuevo disco, Hilo negro, en uno de los primeros conciertos de este álbum, prometiendo sumergir a los asistentes en la kinkidelia que los caracteriza.

Por su parte, 'Hora Zulú', una banda granadina que ha cautivado a audiencias nacionales e internacionales con su fusión y personalidad única, llevará al escenario la intensidad de su nuevo EP Miraveh- Volumen 1, reivindicando sus raíces flamencas y composiciones enérgicas.

Por último, 'End of Me', con su enfoque ecléctico y resonancias que van desde los clásicos del rock hasta una visión contemporánea, presentará su nuevo EP, Lack of Bones y su LP Toxicsteen, prometiendo un espectáculo que no pasará desapercibido.