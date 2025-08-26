La Diputación de Granada destina 4,5 millones para obras de conservación y mantenimiento de los colegios de la provincia

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez. Ha visitado este martes el CEIP Miraflores de Monachil junto al alcalde de la localidad, José Morales, y la delegada de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín - DIPUTACIÓN DE GRANADA

MONACHIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha destacado "la apuesta histórica y pionera" de la institución provincial para la mejora de los centros escolares con un programa dotado con más de 4,5 millones de euros, que asciende hasta los 6,1 millones gracias a la cofinanciación de los ayuntamientos.

Rodríguez ha subrayado que esta iniciativa "marca la línea correcta de actuación porque supone apostar por el presente y el futuro de nuestros escolares", y se fundamenta en la colaboración estrecha con los municipios. "Este programa es fruto de la lealtad institucional y del trabajo conjunto con los alcaldes de la provincia, y también con la Junta de Andalucía, dando soluciones reales a las necesidades de los ciudadanos", ha afirmado.

El presidente ha reiterado el cumplimiento del gobierno provincial por seguir ofreciendo planes pioneros como éste que refuerzan, en este caso, el compromiso con la educación y con la igualdad de oportunidades de los niños y niñas en toda la provincia.

"Nuestros colegios son parte del alma y la vida de los municipios y garantizar su buen estado es garantizar también el arraigo de la población", ha señalado. En este sentido, ha explicado que la Diputación partía con un crédito inicial de tres millones de euros que se amplió hasta más de 4,5 millones tras un pleno extraordinario ante el aluvión de solicitudes recibidas por parte de los ayuntamientos. Con la aportación municipal, la cifra final de inversión supera los 6,1 millones de euros.

Además, este pasado mes de julio se ha ampliado el plazo tanto de ejecución de las obras a finales del próximo mes de marzo, como de justificación de las mismas para los 137 municipios menores de 50 mil habitantes, objeto de la convocatoria.

VISITA A MONACHIL

Rodríguez ha visitado este martes el CEIP Miraflores de Monachil junto al alcalde de la localidad, José Morales, y la delegada de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín, donde se están llevando a cabo actuaciones de mejora en el arreglo del tejado del centro, así como la sustitución de puertas.

"Allí donde los ayuntamientos nos han pedido ayuda, hemos estado para dar una respuesta. Lo estamos viendo en este colegio de Monachil, donde una intervención sencilla pero muy necesaria mejora el día a día de los alumnos y sus familias. Esa es la filosofía de este programa: soluciones rápidas y eficaces que tengan una repercusión de mejora directa", ha manifestado.

El presidente ha concluido destacando que la Diputación, junto a los ayuntamientos, seguirá trabajando para que ningún municipio quede atrás en esta apuesta pionera. "Hoy es un día de alegría para Granada porque invertimos en lo más importante que tenemos: nuestros niños y su futuro", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Monachil, José Morales, ha manifestado que "gracias a la colaboración de la Diputación de Granada hemos podido ejecutar importantes mejoras que han permitido la limpieza del tejado del edificio y la sustitución de las puertas. Nuestro objetivo es garantizar que los niños y niñas de Monachil disfruten de unas instalaciones adecuadas y de un entorno escolar en las mejores condiciones".

Junto a ellos, la delegada provincial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, María José Martín, ha mencionado que "se trata de una acción pionera en toda Andalucía que pone en valor la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la educación y formación de nuestros hijos. Es responsabilidad de todos continuar trabajando de manera conjunta en beneficio de las familias y del alumnado".