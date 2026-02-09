La Diputación de Granada evalúa en Quéntar los daños en la GR-3201 y en el entorno del río Aguas Blancas

Visita de la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Quéntar a zonas afectadas por el temporal - DIPUTACIÓN

QUÉNTAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

Los diputados provinciales de Emergencias, Eduardo Martos, y de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, han visitado nuevamente el municipio de Quéntar (Granada) para conocer de primera mano las consecuencias del temporal que ha azotado este municipio de la Vega de Granada, la GR-3201, que está cortada, y el entorno del río Aguas Blancas en los últimos días.

En el marco de las ayudas aprobadas en la Junta de Gobierno Provincial extraordinaria celebrada el pasado sábado, la institución provincial ha destinado una primera ayuda inmediata de 10.000 euros al municipio para comenzar las labores de limpieza de los destrozos, al tiempo que se prevén ayudas más cuantiosas en un breve periodo de tiempo, según ha detallado la Diputación de Granada en una nota de prensa.

Durante la visita, los diputados han estado acompañados por técnicos de la Diputación y por el alcalde de Quéntar, Francisco Martín, recorriendo las zonas más afectadas por la lluvia y la riada, que finalmente arrasaron con todo pese a la actuación preventiva llevada a cabo por la institución provincial desde el pasado miércoles. La Diputación actuó desde el primer momento, especialmente a través del servicio de conservación de carreteras, con trabajos continuos para minimizar los cortes y garantizar la seguridad, manteniéndose actualmente las vías abiertas y a disposición de los vecinos.

El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha señalado que "hemos venido a reiterarles nuestra ayuda tanto al alcalde como a los vecinos de Quéntar. Desde el primer momento estuvimos actuando. Desde el área de Carreteras, la conservación estuvo trabajando desde el miércoles limpiando y actuando para que los cortes fueran los mínimos posibles. Pese a la dificultad de la situación, a día de hoy las carreteras están abiertas y están a disposición de los vecinos".

Además, Martos ha destacado que "entendemos la situación tan dramática que han vivido en este municipio. El presidente Francis Rodríguez estuvo con el propio alcalde la noche del miércoles y, una vez más, la Diputación se puso a disposición del ayuntamiento, llegando a ofrecer la posibilidad de desalojar de forma preventiva a los vecinos afectados y alojarlos en hoteles de la capital para garantizar su seguridad, como ocurrió con la localidad de Dúdar, aunque finalmente no fue necesario".

El diputado ha recordado que ya se ha concedido "una primera ayuda inmediata de 10.000 euros para limpieza, aprobada en una Junta de Gobierno extraordinaria celebrada el sábado, que es una muestra clara del apoyo de la Diputación a este municipio y al conjunto de la provincia".

Por su parte, el alcalde de Quéntar, Francisco Martín, ha querido agradecer "la colaboración de todas las administraciones y especialmente de la Diputación" y ha reclamado "que se nos dé voz, que se nos escuche y que se nos atienda. La ayuda es muy importante para poder volver a la normalidad. Toda la ayuda que venga es necesaria y ahora es fundamental coordinarnos y trabajar todos juntos, porque estos pequeños pueblos necesitamos cualquier apoyo, cualquier cosa es buena en momentos como este".

Con motivo de las borrascas Leonardo y Marta, la Diputación de Granada ha desarrollado durante la última semana un amplio dispositivo de actuaciones de conservación en la carretera GR-3201, con el objetivo de "garantizar la seguridad y restablecer la movilidad en los municipios afectados". Las primeras intervenciones comenzaron el pasado lunes con trabajos de limpieza de nieve mediante quitanieves y extendido de sal para el deshielo, continuando el martes con la retirada de piedras y árboles caídos en distintos tramos de la vía.

El miércoles y el jueves la situación se agravó como consecuencia de las intensas lluvias y las riadas, registrándose numerosos desprendimientos, deslizamientos de ladera e inundaciones que obligaron a realizar cortes puntuales de la carretera en varios puntos kilométricos. Durante estas jornadas se actuó de manera ininterrumpida con maquinaria pesada y equipos de operarios para retirar grandes desprendimientos, habilitar pasos provisionales y mantener abierta la comunicación entre Dúdar, la presa de Quéntar y el Camino de Beas, permitiendo además el acceso de la UME y de los servicios de emergencia a las zonas afectadas.

Durante los días posteriores, viernes, sábado y domingo, los trabajos se centraron en la apertura progresiva de los tramos más afectados entre los puntos kilométricos 12 y 22, así como en el mantenimiento de los pasos ya habilitados, aunque con restricciones puntuales al tráfico por seguridad. Gracias al refuerzo de maquinaria y personal técnico, se logró restablecer el acceso a Tocón de Quéntar y garantizar la comunicación con los municipios, facilitando finalmente el regreso de los vecinos a sus viviendas y avanzando en la recuperación de la normalidad.

El pleno extraordinario de la Diputación de Granada aprobó el pasado viernes en declaración institucional solicitar al Gobierno de España que declare la provincia como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Además, en la Junta de Gobierno extraordinaria del sábado se aprobó un primer paquete de ayudas por valor de 408.000 euros para acometer con rapidez labores de limpieza en un total de 56 municipios afectados por el temporal que ha azotado la provincia en los últimos días.