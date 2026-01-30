La Diputación de Granada exhibe en Simof el talento creativo de la provincia como motor turístico

Presentación del stand de Granada en Simof. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

La diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha inaugurado este viernes en Sevilla el stand del Patronato Provincial de Turismo de Granada en el en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), junto al diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Elisa Campoy. Se trata de un espacio concebido como "un gran escaparate del talento creativo de la provincia y de la diversidad de su oferta turística, cultural y gastronómica".

Bajo el claim 'Granada, sueños que se viven', la provincia se muestra como un destino que une moda, artesanía, tradición y nuevas tendencias en torno al universo flamenco, según ha precisado la institución provincial en una nota. Nievas ha subrayado "la importancia de estar presentes en SIMOF con un stand propio que visibiliza el talento de nuestras firmas de moda flamenca y lo vincula a la riqueza turística y cultural de la provincia".

"Desde la Diputación trabajamos para que la promoción turística de Granada vaya de la mano del talento local y de sectores estratégicos como la moda, la artesanía o la gastronomía, que generan empleo, fijan población y refuerzan la marca Granada dentro y fuera de Andalucía", ha puesto en valor.

Además, la diputada de Turismo ha hecho hincapié en que la moda flamenca es "una seña de identidad que conecta directamente con nuestra historia, nuestra artesanía y nuestra forma de vivir la cultura", y Simof "nos brinda una oportunidad única para mostrar al mundo esa esencia desde una perspectiva contemporánea y creativa", ha señalado. "Estamos hablando de una plataforma de promoción turística de primer nivel, ya que en 2025 pasaron más de 60.000 visitantes, un 7% más que en 2024", ha añadido Nievas.

Por su parte, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha destacado que "la moda, la artesanía y la industria creativa son hoy un motor de desarrollo económico, innovación y empleo para Granada, y este stand es una muestra de ese potencial".

A su vez, Díaz ha añadido que "la presencia de 'Sabor Granada' un año más en SIMOF refuerza la idea de que la promoción económica de la provincia debe ser integral, sumando diseño, cultura y productos agroalimentarios de calidad".

"Llevar nuestros jamones, quesos y vinos con denominación de origen a un escaparate internacional como Simof es una forma eficaz de apoyar a nuestros productores y de proyectar la excelencia del sector agroalimentario granadino", ha afirmado.

Asimismo, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Elisa Campoy, ha indicado que "Granada tiene una identidad propia dentro de la moda flamenca andaluza, basada en la artesanía, la creatividad y el talento de los diseñadores. A su juicio, "participar en Simof nos ayuda a reforzar ese peso y a seguir posicionando a la ciudad como un referente creativo y empresarial dentro de la industria, proyectando la marca Granada a nuevos públicos y mercados".

EL STAND DE GRANADA EN SIMOF

Según ha descrito la Diputación, el stand de Granada en Simof se concibe como un espacio vivo en el que conviven exposición, experiencias y promoción turística. Desde el jueves 29 de enero hasta el domingo 1 de febrero, el público puede conocer de cerca las propuestas de moda flamenca de firmas granadinas consolidadas y emergentes, en una exposición colectiva que "refleja la personalidad, el color y la fuerza del diseño de la provincia".

Bajo el lema "Granada, sueños que se viven", esta muestra agrupa las colecciones "Las Hijas de Lorca", de Mónica Morillas; "Adiós mi España querida", de Antonio Gutiérrez; "Hacedora de Primaveras", de Noemí Villanueva; "El Destino", de Aranxa Aguilera; "Corazón Salvaje", de Rebeca Moda Flamenca; "Mi Luz", de Rocío Feria; y "Mae Mía", de Marina Moreno, configurando un relato coral sobre la flamenca contemporánea, sus raíces y su proyección internacional.

Tras la inauguración se ha presentado además el cartel de la colección "Las Hijas de Lorca" de Mónica Morillas, que homenajea a las mujeres y las emociones que habitan en el universo lorquiano desde una mirada actual.

Simof ha sido también el escenario elegido para la presentación del cartel oficial de GRX Flamenca 2026, la gran pasarela de moda flamenca de Granada, que año tras año se consolida como el epicentro absoluto de este sector en la provincia.

La próxima edición regresará al Carmen de los Mártires los días 14 y 15 de marzo, reuniendo a diseñadores consagrados, talentos emergentes y firmas noveles y reforzando el peso de Granada en la industria de la moda andaluza.

"GRX Flamenca no es sólo una pasarela; se erige como la plataforma fundamental y el escaparate del alma de nuestros creadores, el punto de encuentro donde el oficio artesanal y la visión empresarial de nuestros diseñadores se unen para proyectar la identidad de Granada al resto del mundo", han señalado sus organizadores, Antonio Gutiérrez y Nila Piero.

El programa de actividades del stand refuerza esta apuesta por la creatividad con una programación continuada de talleres, demostraciones y presentaciones dirigidas tanto a público profesional como general. Entre las propuestas figuran el taller "Granada arte floral para tocados flamencos", a cargo de la artista floral Miriam Gómez (Soulgarden), en el que se mostrarán técnicas y combinaciones de color para realzar trajes de flamenca; y el taller de combinaciones de accesorios y vestidos, guiado por la diseñadora Laura López Marín (La Canastera), que ofrecerá claves para actualizar los looks y sacar el máximo partido a cada diseño.

La oferta se completa con "De taller al tablao: la guitarra flamenca", a cargo de Ana Durán Ferrer, gerente de la histórica Guitarrería Casa Ferrer, fundada en 1875, que propone un recorrido divulgativo por la historia, la construcción artesanal y el papel esencial de la guitarra en el flamenco.

Asimismo, el taller de artesanía de María Soto, "Las Granadas de María: 100 años de joyería artesanal", mostrará cómo se elaboran a mano piezas únicas inspiradas en la granada como símbolo de la provincia, combinando diseño propio y técnicas tradicionales.

La dimensión gastronómica llega de la mano de 'Sabor Granada' con una degustación y exhibición de corte de jamón, quesos y vinos con Denominación de Origen, que permitirá al público disfrutar de los sabores de la tierra y conocer la calidad y diversidad de sus productos agroalimentarios. De esta forma, el stand se consolida como un punto de encuentro donde moda, artesanía, música y gastronomía construyen un relato común en torno a Granada como destino inspirador.