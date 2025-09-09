Diputación de Granada inaugura la GR-5104 entre Lanteira y Alquife tras una inversión de más de 1,2 millones

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha inaugurado la carretera GR-5104 entre los municipios de Lanteira y Alquife. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

LANTEIRA (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha inaugurado la carretera GR-5104 entre los municipios de Lanteira y Alquife, tras las obras de ensanche y mejora financiadas íntegramente por la institución provincial, con un presupuesto de 1.200.092 euros.

La intervención, que ha incluido la ampliación de la calzada a dos carriles de tres metros de ancho y la creación de arcenes de un metro, favorecerá la seguridad y la fluidez del tráfico.

Rodríguez ha destacado que "esta actuación es un ejemplo de la apuesta decidida de la institución provincial por mejorar la vida de los vecinos de nuestros pueblos, dotando a la red viaria de infraestructuras modernas y seguras". Además, el presidente ha subrayado que "esta carretera favorece la cohesión territorial de toda la comarca, impulsando la actividad económica, la movilidad y el acceso a servicios básicos".

"Invertir en carreteras es invertir en igualdad de oportunidades, porque garantiza que los vecinos de los municipios pequeños tengan los mismos derechos de movilidad, seguridad y acceso que los de cualquier otra parte de la provincia", ha agregado junto al diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, el diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios, Eduardo Martos, y los alcaldes de Lanteira, Francis Muñoz; de Alquife, Torcuato Martínez y de La Calahorra, Alejandro Ramírez.

MEJORA INTEGRAL DE LA VÍA

La actuación ha permitido acondicionar y ampliar un tramo de 2.520 metros de la carretera GR-5104, transformando la antigua calzada de 5 metros de anchura --sin división entre sentidos ni arcenes-- en una plataforma moderna con dos carriles de tres metros y arcenes de un metro.

Además, se han ejecutado modificaciones de trazado en varias curvas para mejorar la seguridad y permitir una velocidad de proyecto de 60 kilómetros por hora. También se ha repuesto toda la red de acequias afectadas, pertenecientes a las comunidades de regantes de Lanteira y Alquife.

Como actuaciones complementarias, en la zona urbana de Lanteira se han construido aceras de 2,5 y 2 metros de ancho, mejorando la integración de la vía en la trama urbana.