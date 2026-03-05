La Diputación de Granada mantiene reuniones en Berlín para aumentar la conectividad del aeropuerto

La vicepresidenta de la Diputación de Granada Marta Nievas junto al director del Patronato Provincial de Turismo, Manuel Muñoz, en la ITB - DIPUTACIÓN DE GRANADA

BERLÍN (ALEMANIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Feria Internacional de Turismo que se celebra esta semana en la ciudad alemana de Berlín, la ITB, ha acogido una serie de encuentros de la vicepresidenta primera de la Diputación de Granada y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, con responsables de diferentes aerolíneas en aras de mejorar la conectividad del aeropuerto Federico García Lorca, ubicado en término municipal de Chauchina, en el área metropolitana granadina.

"Nuestro compromiso por mejorar las conexiones aéreas en Granada sigue siendo firme y constante, por lo que hemos aprovechado la feria de Berlín para tener reuniones con varias compañías aéreas con las que las conversaciones han sido muy alentadoras y positivas", ha aseverado Nievas, según ha informado la Diputación de Granada.

"Estamos dentro del proceso administrativo de un concurso público que ha activado nuevamente la Diputación para establecer una ruta aérea importante que conecte nuestra provincia con Portugal", ha explicado la diputada provincial a la par que ha señalado el interés del gobierno de Francis Rodríguez por aumentar la oferta de destinos nacionales hacia el levante "en lo que ya se está trabajando".