La Diputación de Granada pone sus medios a disposición de la Junta para apoyar los trabajos en Adamuz

Minuto de silencio a las puertas de la Diputación de Granada por el accidente ferroviario en Adamuz - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha puesto sus medios materiales y humanos a disposición de la Junta de Andalucía por si fuera necesario apoyo en los trabajos que se están realizando en el municipio cordobés de Adamuz tras el accidente ferroviario.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha presidido el minuto de silencio convocado a las 12,00 horas a las puertas de la institución provincial. Allí ha trasladado el pésame a las familias de los afectados y su solidaridad a las provincias de Huelva, Málaga y Córdoba, "que son las que más han sufrido este fatal accidente que ha acabado con la vida de tantas personas".

Rodríguez ha explicado que se han puesto a disposición de la Junta, de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias concretamente, todos los medios humanos y materiales que tiene la Diputación por si tenemos por si fuera necesario "echar una mano".

"Trasladar el pésame a los familiares de las personas que han perdido a algunos de los miembros de su familia en este fatal accidente que no tenía que haber ocurrido y que se ha llevado la vida por delante de tantas personas y que tiene otras tantas personas en el hospital", ha agregado, recordando que la institución ha anulado toda su agenda en señal de solidaridad con todos los afectados.

También se ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Granada por este terrible accidente en señal de recuerdo de todas las víctimas mortales, heridos y sus familias. El consistorio ha cancelado también toda su agenda.

Las concentraciones silenciosas se han repetido en distintos municipios de la provincia, como Baza y Motril, y también a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Granada.