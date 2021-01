Diputación de Granada premia las buenas prácticas en los servicios sociales de la provincia

GRANADA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Granada ha aprobado en su última reunión el fallo del jurado de la tercera edición de los Premios Social Dipgra, de buenas prácticas en servicios sociales 2020.

En esta edición, han resultado premiados, en la categoría de municipios y otras entidades locales, Churriana de la Vega por su proyecto socioeducativo intergeneracional consistente en ofrecer a menores expulsados del Instituto de Educación Secundaria (IES) Federico García Lorca del citado municipio una alternativa a través de actividades de voluntariado y cooperación con la ciudadanía, así como acciones dirigidas a su inserción y adaptación socioeducativa colaborando con el colectivo de mayores.

En la categoría de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, el premio ha recaído en la Asociación Síndrome de Down, Granadown, por su proyecto 'Programa de Ocio Inclusivo Free Tour Down, mostrando Granada con otra mirada', que ha permitido que un grupo de jóvenes con Síndrome de Down sirvan de guías de acompañamiento en visitas a monumentos y barrios de Granada, fomentando con ello al aprendizaje en habilidades sociales y su presencia en la sociedad granadina.

En este caso, el jurado ha considerado que se trata de "una acción muy efectiva en la integración social de las personas con diversidad funcional y cohesión social".

En la categoría de entidades y empresas del sector privado, ha sido premiado el centro de día 'La Alfaguara de Baza', por su proyecto 'Sembrando Ilusiones', una actividad intergeneracional e interfamiliar con la que se ha fomentado la participación social activa mejorando la integración de las personas mayores en su entorno, mediante la plantación y cuidado de semillas y plantas.

Además, el jurado ha decidido otorgar una mención especial para asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que realizan acciones de Cooperación Internacional al Desarrollo a Medicus Mundi por su dilatada trayectoria y labor social a nivel internacional que 1a ha situado como uno de los grandes referentes en este ámbito.

También ha distinguido con menciones especiales a todos las profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia de Granada "por su entrega, dedicación, esfuerzo y trabajo realizado durante el complejo año 2020" y al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Granada por el proyecto denominado 'Programa de información solidaria para arrendatarios en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis inmobiliaria', consistente en prestar sus servicios de información tanto al arrendador como al arrendatario de una viviendas sobre las novedades publicadas en el campo de los arrendamientos derivadas de la crisis sanitaria y social provocada por la Covid-19.

Igualmente, el jurado ha reconocido con una mención especial a la Asociación Grupos de Afectados por Enfermedades Neurodegenerativas (Asociación GAEN) y a la Asociación Espina Bífida de Granada, por el proyecto 'No somos perfectos, pero juntos formamos un buen equipo', que ha consistido en buscar puntos de unión entre distintas asociaciones en aras a promover la autonomía y el desarrollo psicosocial así como la atención a la discapacidad de estas personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas poniendo en valor el desarrollo de las sinergias entre ambas entidades para mejorar la calidad de vida.

Además, ha reconocido con otra mención especial a todos los ayuntamientos y entidades locales de la provincia "por el inestimable trabajo y esfuerzo realizado a nivel laboral y social y sus buenas prácticas como Administración más próxima a la ciudadanía, durante la pandemia.

Por último, el jurado acordó otorgar una mención especial a la memoria del profesional de los Servicios Sociales Comunitarios de Antonio Salazar García en reconocimiento por el trabajo que durante años realizó en la Diputación, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de los usuarios de los servicios sociales comunitarios, convirtiéndose en referente profesional y personal para la plantilla de la red de servicios sociales comunitarios de la provincia.

La vicepresidente tercera y diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es "promover un mayor bienestar social y calidad de vida de las personas, colectivos y comunidad en general, pero también hacer visible el ingente trabajo que se realiza día a día en el ámbito de los servicios sociales comunitarios".

De la Rosa ha insistido en que "premiar las buenas prácticas da la posibilidad de promover experiencias, ideas y programas en el resto de la provincia, extender esas iniciativas y esa forma de trabajar que funciona, y orientar a las instituciones a la hora de tomar decisiones para el diseño y la implantación de nuevos programas".