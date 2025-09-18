La Diputación de Granada ultima un presupuesto sin deuda que "seguirá creciendo en inversiones" en 2026

La Diputación de Granada mantiene reuniones para la elaboración de los próximos presupuestos. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada trabaja en la elaboración de su presupuesto para 2026 con el objetivo de que entre en vigor el próximo 1 de enero y que "seguirá creciendo en inversiones" el próximo ejercicio, que también estará marcado por la ausencia de deuda una vez que ha sido "eliminada por completo".

El gobierno provincial continúa celebrando reuniones de trabajo que permitirán cerrar "unas cuentas expansivas y realistas, fruto de la estabilidad institucional", según ha señalado el presidente de la institución, Francis Rodríguez, que ha remarcado que "estamos ante un proyecto económico para 2026 que marcará un hito histórico"

"Por primera vez, fruto de la buena gestión, no hay deuda, tras haberla eliminado por completo, lo que permitirá destinar todos los recursos hasta ahora comprometidos a políticas sociales y a activar nuevos programas que mejoren la vida y el día a día de los vecinos de toda la provincia", ha agregado.

Así, las nuevas cuentas seguirán reforzando y activando nuevos programas destinados a llenar de vida los pueblos, ofreciendo nuevos servicios que contribuyan a fijar población en los municipios, como el aprobado la pasada semana en pleno extraordinario que ha activado una línea de inversiones de más de 2,5 millones de euros para actuaciones en casi un centenar de anejos; y a seguir la senda de inversiones en el conjunto de la provincia, según ha destacado Rodríguez.

Asimismo, el presupuesto mantendrá una "apuesta firme" por la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la provincia como recurso estratégico y polo de atracción, según ha agregado el responsable provincial.

"No obstante, tenemos que lamentar que, un año más, el trabajo se esté realizando sin Presupuestos Generales del Estado y desconociendo el techo de gasto y resto de directrices, lo que dificulta la planificación de las cuentas provinciales", ha concluido el presidente, subrayando que "esto no impedirá que los granadinos cuenten con unas cuentas realistas el próximo año en la provincia".