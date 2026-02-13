Diputación de Jaén defiende su actuación y apoyo a municipios ante el temporal y afea al PP que se dedique a "enturbiar"

Archivo - Una de las vías de la Diputación afectada por el temporal. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha defendido su actuación ante los efectos de los temporales de las últimas semanas, con actuaciones en carreteras, una primera valoración de daños y apoyo técnico a los ayuntamientos, al tiempo que ha lamentado que el PP se dedique a "enturbiar la situación".

Así lo ha indicado este viernes la vicepresidenta tercera, Pilar Parra, ante las críticas del grupo 'popular', desde el que también se ha pedido la activación de recursos propios y la modificación del prespuesto para hacer frente a esos daños.

"Los moderados del Partido Popular de Jaén ya están haciendo de la suya. Se trata de romper la unidad de acción, que es lo que corresponde en estos momentos, donde todavía están activos los desastres y los daños que se producen en la provincia por las distintas borrascas. Y, mientras que la Diputación trabaja, ellos ladran", ha dicho en un audio remitido a los medios.

En este sentido, ha también diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos ha explicado que, "simplemente se trata de ese trabajo previo" que ya se está haciendo para la valoración, por una parte, de los "cuantiosos daños" en carreteras".

Por otra parte, según ha añadido, se está "ya poniendo a disposición de los ayuntamientos" los "servicios técnicos" de la Diputación "para que ayuden a valorar a los ayuntamientos, a las entidades locales, los daños que están sufriendo.

"Ése es el momento procesal. También hemos previsto hacer ese plan extraordinario de emergencia en nuestras carreteras, la asistencia técnica, como decía anteriormente, y habrá disponibilidad económica en su momento para poder complementar esa declaración de la provincia de Jaén como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil", ha comentado.

Se ha referido, de este modo, a la declaración hecha "por el Consejo de Ministros, por el Gobierno de España", mientras que se está "esperando esa ayuda del Decreto 277-2023 de la Junta de Andalucía, que todavía no aparecen en ningún BOJA".

"Así que, colaboraremos con todas las administraciones y lo que debería hacer el PP de Jaén es trabajar en lugar de enturbiar la situación y creer que con eso ayuda", ha zanjado la vicepresidenta tercera de la Diputación.