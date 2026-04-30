La Diputación de Jaén exige a la Junta más recursos para ayudas y reparación de caminos tras el tren de borrascas

Pleno de la Diputación de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado este jueves una moción del PSOE en la que se exige a la Junta de Andalucía "muchos más recursos económicos" para ayudas y reparación de los caminos rurales que se han visto afectados por el tren de borrascas del pasado invierno.

El texto, que ha salido adelante con la mayoría del equipo de gobierno socialista y el voto en contra del PP, plantea que esas ayudas no se destinen exclusivamente a caminos intransitables, sino que amplíen el ámbito de actuación de reparación.

También pide un reparto "transparente y con motivación de los criterios de adjudicación", según ha informado en una nota el José Luis Agea, quien ha aludido a la cuantía de ayudas autonómicas. "La Junta ha dado subvenciones de 2.000 y 3.000 euros para arreglar caminos intransitables y con graves daños. ¿Qué se puede arreglar con esa ridiculez? ¿Qué ayuda es esa que está haciendo Moreno Bonilla? No están en lo que están, en la gestión", ha lamentado.

En este sentido y tras afear al PP que está "tapándole las vergüenzas" al presidente Juanma Moreno, ha afirmado que, "si todo el tiempo que se ha dedicado a echarse fotos en las fiestas lo hubiera dedicado a venir a visitar los caminos y los destrozos que han tenido las infraestructuras municipales y los caminos, a lo mejor se le hubiera ocurrido ayudar un poco y no castigar al campo de la provincia de Jaén".

Agea ha destacado los 7.000 millones del Gobierno de España "frente a la propaganda de Moreno", que empezó con 1.870 millones y actualmente no llegan a 100 millones para ayudas en toda Andalucía. "En infraestructuras municipales, el Gobierno de España pondrá 2.000 millones de euros, 20 millones la Diputación, con un presupuesto que no llega a 400 millones, mientras que la Junta, seis millones de euros para todos los municipios de la provincia de Jaén", ha dicho.

En cuanto a caminos rurales, ha hablado "64 millones" del Ejecutivo central, 1.600 kilómetros en la provincia "y el cien por cien de lo que han solicitado los ayuntamientos"; mientras que la Junta aporta "14 millones que no llegan a 93 kilómetros y nada más que poniendo pegas a los ayuntamientos".

"Esta es la realidad de la Junta, es vergonzoso, gastan más dinero en publicidad y propaganda que la suma de lo que ha dado en infraestructuras municipales y caminos en la provincia de Jaén", ha reprochado Agea.

Sobre fondos económicos, aunque para la universidad pública, ha versado la segunda moción del PSOE en este pleno, que también ha sido aprobada con el sí de este grupo y el rechazado del PP. En ella, se solicita un modelo de financiación "justo, equitativo, con suficiencia de recursos para la UJA.

Al respecto, se pide el cumplimiento inmediato de los acuerdos económicos firmados con los rectores y los representantes de los trabajadores de las diez universidades públicas andaluzas, así como que "se deje de autorizar la creación de nuevas universidades privadas" en Andalucía, donde antes de llegar el PP al gobierno "había una sola" y ahora hay cinco.

"Han aprobado una Ley de Universidades con los rectores en contra, con todos los partidos de la oposición en contra, con los alumnos en contra, porque consagran a las universidades privadas. Asfixian a la pública, degradamos la calidad y la investigación que es lo que las distingue, y le abrimos la puerta para que sea negocio de fondos de inversión", ha denunciado la diputada Pilar Parra.

En todo caso, ha asegurado que "la Junta y el PP no se van a cargar la UJA" porque va a ser defendida "con uñas y dientes". "Están jugando con la dignidad de esta provincia y, al final, toda esa propaganda, los publirreportajes y las fotos se van a quedar en papel mojado, ya que la gente va a saber quién es ese lobo con piel de cordero que habita en San Telmo", ha apostillado.

IRPF

Con respecto a las mociones del PP, el diputado Luis Carmona se ha referido a la que plantea deflactar el IRPF, algo que, según ha resaltado, supondría "la eliminación de un gran número de medidas progresistas" que está impulsando el Gobierno de España, como la rebaja de la factura de la luz o la subida del salario mínimo.

"Pregúntenle a un trabajador si quiere pasar de los 1.220 euros de salario mínimo a los 735 euros que tenía con el PP porque les van a deflactar el IRPF. A ver qué elige el trabajador", ha afirmado.

Ha señalado, igualmente, la "falta de concreción" de esta iniciativa, ya que no explica cómo se deflactaría el IRPF, "ni de dónde saldrían los recursos para pagar todo lo que está haciendo" el Ejecutivo central. Así, ha aludido a "muchas variables" que el PP no aclara: si se deflacta de manera subyacente o total, si el ajuste es parcial o total y qué periodicidad se aplicaría.

"Lo único que está claro es que el PP pide la deflactación en el tramo estatal, pero no en el autonómico, porque pedirle a Moreno Bonilla siempre se les olvida", ha ironizado, no sin recordar que en 2015 el PP sostenía que indexar el IRPF a la inflación "era muy malo".

Junto a ello, Carmona ha apuntado que actualmente se está debatiendo en el Congreso la ley de autónomos, con diálogo abierto con agentes sociales y económicos, y que ahí se incluirá la simplificación del IVA para adaptarlo al ámbito europeo.

RESIDENCIAS

Por su parte, la diputada Francisca Medina se ha referido a la moción 'popular' sobre la situación de las residencias que gestiona la Diputación, López Barneo y Santa Teresa. La ha calificado de "muy grave", ya que "está totalmente alejada de la realidad, cuestiona el trabajo de los profesionales, crea alarma entre los familiares y siembra dudas donde no las hay".

Al hilo, ha lamentado la actitud del PP "calcando esta iniciativa año tras año desde 2022" en un tema que "merece rigor, responsabilidades y respeto a los profesionales, usuarios y familias". Además, ha subrayado que estos centros tienen "la acreditación de calidad de la Junta de Andalucía" y cumplen con las inspecciones continuas a las que son sometidos y que "confirman que ninguna de las acusaciones son ciertas".

Medina ha indicado que, "por supuesto que se puede seguir mejorando" en ambas residencias, aunque ha enumerado varias actuaciones por casi cinco millones de euros "que desmienten eso del nulo mantenimiento" que sostiene el PP. A ello ha unido que más del 90 por ciento de la plantilla ya es estructural, "gracias al esfuerzo para la estabilización" impulsado por la Diputación.