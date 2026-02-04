La Diputación de Jaén interviene en cerca de 20 carreteras de su red viaria, de las que cinco permanecen cortadas

Carretera de la red viaria de la Diputación de Jaén afectada por el temporal. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha intervenido en las últimas horas en cerca de 20 carreteras de su red viaria provincial que se han visto afectadas por el temporal de lluvias y viento que está azotando especialmente a Andalucía.

El objetivo de estas actuaciones es intentar mantener en las mejores condiciones posibles las vías que dependen de la Administración provincial, cinco de las cuales permanecen este miércoles cortadas por estar inundadas en la actualidad.

Se trata, en concreto, de las JA-3404 Arjona-Lahiguera; JA-3403 Villardompardo-Escañuela; JV-2931 Porcuna-Cañete de las Torres; JV-2050 Lopera y la JV-2930 Lopera-límite de la provincia, según ha informado la Diputación.

Los equipos de conservación han limpiado de barro, lodos y piedras las vías afectadas, situadas principalmente en la zona sur de la provincia, en los términos de Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Los Villares, Frailes, Valdepeñas de Jaén, Huesa, Peal de Becerro, Huelma, Jódar, Torres de Albanchez y Génave. Esta labor continuará en las próximas horas y se prolongará mientras continúe este temporal de lluvia y viento.

Por otra parte, la Diputación ha anunciado que mantendrá cerrados este jueves, al igual que este miércoles, algunos de sus edificios de acceso público, como el Centro Cultural Baños Árabes, el Archivo Provincial o la Biblioteca Literaria Giennense.