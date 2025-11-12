La Diputación de Jaén pide a la Junta que estudie retomar el 'transfer' entre Jaén y el aeropuerto Federico García Lorca

GRANADA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha pedido a la Junta de Andalucía que estudie retomar el 'transfer' entre la capital jiennense con el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, al tiempo que ha apelado al "diálogo y la cooperación" después de que la Diputación granadina haya salido de ella.

La citada solicitud se ha planteado en la reunión de la Mesa del Aeropuerto celebrada este miércoles en la Subdelegación del Gobierno de Granada, donde también se ha aprobado la incorporación de empresarios turísticos jiennenses.

El presidente de la Diputación jiennense, Francisco Reyes, ha participado en este encuentro, junto al subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y el alcalde de la capital, Julio Millán, además de diversas autoridades granadinas.

Reyes ha agradecido a los miembros del citado órgano "que se haya dado el visto bueno a algunas propuestas" que ha planteado, como que los empresarios de turismo de Jaén se sumen a esta mesa", según ha informado en una nota.

"Y también la disponibilidad de la Junta de Andalucía a esa propuesta de hacer un estudio para retomar el 'transfer', aprovechando la experiencia que el Gobierno de Andalucía tiene como responsable de las áreas metropolitanas de Jaén y de Granada, con el objetivo de recuperar esa conexión entre la provincia de Jaén y el aeropuerto", ha destacado.

En su intervención, también ha planteado que la oficina de turismo del aeropuerto se incorpore a la red de oficinas turísticas que tiene la Junta de Andalucía, como ocurre con Málaga o Sevilla, asumiendo así su financiación y dotación de personal.

Igualmente, ha solicitado que se mejoren las conexiones con destinos nacionales e internacionales, como es el caso de los horarios de los vuelos a Madrid, y que se consigan otras nuevas.

Al hilo, ha aludido al "esfuerzo" que desde la Diputación Provincial de Jaén se viene "haciendo desde el año 2006, cuando se cambió el nombre al aeropuerto, con acciones promocionales en todos los nuevos destinos que ha conectado el aeropuerto Granada-Jaén, tanto con ciudades españolas como extranjeras".

Precisamente, para hacer más efectiva la inversión en promoción, Reyes ha demandado coordinación, como se ha "venido haciendo a lo largo de todos estos años. "Lo que es una barbaridad es que estemos dos diputaciones haciendo dos campañas en Ámsterdam, cada una por un lado", ha afirmado.

Al respecto, ha resaltado que, cuando se sale fuera de España se va "de la mano del Turismo Andaluz, de manera coordinada", porque se trata de "marca Andalucía, con el objetivo común de que vengan el máximo de visitantes a Jaén y a Granada". "Por eso, hagámoslo de la mano y optimicemos los recursos que tenemos, que siempre son limitados", ha añadido.

En este sentido, ha recordado otras acciones conjuntas de promoción internacional con la Administración provincial granadina que en años anteriores se han desarrollado en ciudades europeas con vuelos directos desde el aeropuerto, como Milán, Londres, Manchester, Nápoles o Berlín.

SALIDA

Por otra parte, Reyes ha lamentado la decisión de la Diputación de Granada de dejar la Mesa del Aeropuerto y ha apelado al diálogo y la cooperación.

"Cada cual somos responsables de la administración a la que representamos y creo que no es una buena noticia que el día que se ha decidido ampliar esta Mesa con la incorporación de los empresarios de Jaén, se salga una administración tan importante como la Diputación de Granada. En el diálogo siempre van a encontrar a la Diputación de Jaén, como venimos haciendo desde 2006, creo que lo ocurrido hoy es un error, pero allá cada uno con su responsabilidad", ha asegurado.

Ante la petición de la Diputación de Granada de mayor inversión en el aeropuerto por parte de la Diputación de Jaén, Reyes ha defendido la autonomía de las distintas administraciones públicas para gestionar sus recursos y ha exigido respeto a quienes conforman la Mesa del Aeropuerto.

"Yo respeto la autonomía local y nunca se me ocurriría decirle al presidente de Granada dónde tiene que gastar el dinero que gestiona. Por eso, lo que espero es respeto mutuo. Y lo que sí creo es que no es de recibo que en una Mesa donde hemos hablado de coordinación y diálogo, donde están los empresarios, las cámaras de comercio, UGT y CCOO, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, el Gobierno de España y las dos diputaciones, la diputación en cuya provincia se celebra esta reunión se levante de la mesa y nos quedemos los demás", ha dicho.

De ahí que haya apelado a dialogar y, "en base a los datos", tomar las decisiones que correspondan. "La Diputación de Jaén siempre ha puesto recursos y vamos a seguir haciéndolo porque sumar nos viene bien a todos", ha concluido.