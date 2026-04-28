La Diputación Permanente del Parlamento andaluz convalidará este martes tres decretos-leyes de la Junta

Archivo - Votación en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz --que se encuentra disuelto por las elecciones que se celebran el próximo 17 de mayo-- abordará este martes, 28 de abril, los debates para la previsible convalidación --habida cuenta de la mayoría absoluta con la que cuenta el Grupo Popular-- de tres decretos-leyes aprobados por el Gobierno autonómico en este mes.

La sesión de la Diputación Permanente se producirá a partir de las 17,00 horas, después de que, por la mañana, se reúna de forma telemática la mesa de dicho órgano, según se recoge en la agenda parlamentaria.

En primer lugar, se debatirá el decreto-ley por el que, a su vez, se modifica el decreto-ley por el que se adoptan medidas en materia de emergencias y gestión, prevención y extinción de incendios forestales y se autoriza la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, así como otras normas organizativas y en materia de emergencias.

A continuación, se debatirá el decreto-ley que modifica otro anterior por el que se adoptan con carácter urgente medidas de apoyo fiscal por los daños producidos por el impacto de borrascas en Andalucía, y por el que se aprueban medidas extraordinarias para paliar sus efectos sobre el potencial productivo agrario y ganadero, en infraestructuras hidráulicas y del dominio público hidráulico.

Por último, se someterá a votación el decreto-ley por el que se establece con carácter urgente la exención de la tasa a la pesca fresca regulada en la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

Como se recoge en el Reglamento del Parlamento, cuando éste no esté reunido por vacaciones parlamentarias, cuando haya sido disuelto o haya expirado el mandato parlamentario, y hasta tanto se constituya la nueva Cámara, la Diputación Permanente velará por los poderes de la institución.

Asimismo, después de los lapsos de tiempo entre períodos de sesiones o después de la celebración de elecciones, la Diputación Permanente dará cuenta al Pleno del Parlamento, en la primera sesión ordinaria, de los asuntos que hubiera tratado y de las decisiones adoptadas.

Esta será la segunda vez que la Diputación Permanente se reúna tras la disolución del Parlamento por las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

La primera fue el 26 de marzo, para el debate del decreto-ley por el que se aprueban medidas administrativas y fiscales urgentes para la implantación de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales y para el fomento de la actividad cinegética en Andalucía, y del decreto-ley por el que se modifica la Ley de la Función Pública de Andalucía, y otras normas en materia de empleo público, para garantizar el refuerzo de los servicios públicos esenciales tras los fenómenos meteorológicos acaecidos en la comunidad.