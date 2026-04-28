PP-A promete "incentivos fiscales" por mejoras de eficiencia energética en vivienda y compra de coches no contaminantes

El candidato a la reelección a presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto de precampaña en el auditorio Maestro Padilla de Almería. A 25 de abril de 2026. (Foto de archivo). - Marian León - Europa Press

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha incluido en el programa electoral con el que concurre a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, en las que aspira a revalidar la mayoría absoluta con la que venció en los anteriores comicios de junio de 2022, un punto en el que se compromete a establecer "en el IRPF incentivos fiscales por inversión en mejora de la eficiencia energética en viviendas y por la adquisición de ciertos vehículos no contaminantes".

Este compromiso se enmarca en el objetivo de "impulsar la revolución verde", y figura en el documento del programa electoral del PP-A, consultado por Europa Press, que este pasado lunes, 27 de abril, presentó el presidente del PP-A y candidato a la reelección al frente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, en un acto en Antequera (Málaga).

Dicho programa electoral incluye un apartado dedicado a la fiscalidad en el que se reivindica la "política de bajada de impuestos" desarrollada por el Gobierno de Juanma Moreno dentro del ámbito de las competencias autonómicas andaluzas, y de la que se destaca que, desde que el líder del PP-A preside la Junta --desde enero de 2019--, se han llevado a cabo hasta ahora siete "grandes rebajas fiscales".

"Esta bajada de impuestos estructural se realiza de manera responsable cumpliendo con los compromisos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aplicándose de manera progresiva, llegando a todos los estratos de renta, especialmente a las rentas bajas y medias, que ha permitido a Andalucía abandonar las últimas posiciones en los índices de competitividad fiscal, situándola como una de las comunidades en las que menos impuestos pagan sus ciudadanos", subrayan desde el PP-A en su programa electoral.

Con este posicionamiento como punto de partida, desde el PP-A se comprometen a "seguir desplegando" su "reforma tributaria para racionalizar los tributos en Andalucía" avanzando en la "fiscalidad para el empleo" que "tan buenos resultados ha cosechado en estas dos legislaturas".

En concreto, el PP-A quiere centrarse en una serie de "ejes" que pasan por "mejorar la tributación de las familias y facilitar el acceso a la vivienda; medidas dirigidas a la atracción de empresas, la inversión y generación de empleo y para el fomento de la transformación digital", y una "evaluación de resultados de las políticas tributarias".

Entre las medidas "dirigidas a mejorar la tributación de las familias y a facilitar el acceso a la vivienda", el PP-A incluye el compromiso de volver a "suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio cuando desaparezca el Impuesto a las Grandes Fortunas establecido por el Estado", así como la medida, ya anunciada por el candidato, Juanma Moreno, de eliminar "el impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando esté relacionado con vivienda habitual entre hermanos, aplicando una bonificación del 99 por ciento".

Asimismo, el PP-A quiere impulsar "un sistema de evaluación continua de las políticas tributarias con el objetivo de avanzar en la simplificación y racionalización del sistema impositivo", algo que, según auguran desde el partido, "permitirá garantizar una recaudación suficiente y estable en el tiempo, que facilite a los poderes públicos el desarrollo de sus políticas presupuestarias".

De igual modo, el PP-A se compromete a promover "la configuración de un marco tributario más sencillo, comprensible y fácil de gestionar tanto para la Administración como para los contribuyentes, que contribuya a favorecer el desarrollo económico, impulsar el crecimiento y la creación de empleo, apoyar la internacionalización empresarial y avanzar en la transición hacia un modelo productivo más sostenible".

POR "UNA TRIBUTACIÓN CONSECUENTE CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE"

Por otro lado, el programa del PP-A incluye un apartado de "medidas orientadas hacia una tributación consecuente con la protección del medio ambiente", entre las que figuran la ya referida de establecer "en el IRPF incentivos fiscales por inversión en mejora de la eficiencia energética en viviendas y por la adquisición de ciertos vehículos no contaminantes".

El PP-A también se compromete en este apartado a aprobar "tipos bonificados en la modalidad de TPO aplicable a las transmisiones de inmuebles en la que el contribuyente realice obras de mejora de eficiencia energética, que permita alcanzar calificaciones elevadas de eficiencia energética".

Y, finalmente, el PP-A promete realizar "una revisión global de la fiscalidad ambiental de Andalucía, orientada hacia la revolución verde, racionalizando la totalidad de las figuras impositivas".

