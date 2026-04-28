Montero promete "un plan andaluz de tolerancia cero contra la siniestralidad laboral" si preside la Junta de Andalucía

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios en Almería. (Foto de archivo). - Marian León - Europa Press

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha comprometido este martes a poner en marcha, si alcanza su objetivo de gobernar la comunidad autónoma, "un Plan Andaluz de Tolerancia Cero contra la siniestralidad laboral, que refuerce la prevención, la inspección y la exigencia de responsabilidades, especialmente en los sectores de mayor riesgo".

Así lo ha anunciado la dirigente socialista en un apunte publicado en su cuenta en la red social 'X' en el que parte de la premisa de que Andalucía "no puede normalizar" las cifras de accidentes laborales que sufre, que se cifran en "más de 15.800 con baja en lo que va de año".

En esa línea, Montero ha advertido de que "cada tres días muere una persona trabajadora", y que "cada cinco minutos hay un accidente laboral, consecuencia de que la prevención no está funcionando y de la falta de control".

La candidata socialista se ha comprometido a que, "como presidenta de la Junta de Andalucía", pondrá "en marcha un Plan Andaluz de Tolerancia Cero contra la siniestralidad laboral, que refuerce la prevención, la inspección y la exigencia de responsabilidades, especialmente en los sectores de mayor riesgo".

Finalmente, María Jesús Montero ha prometido que el Gobierno andaluz que ella aspira a presidir "estará donde tiene que estar: personándose como acusación en los accidentes laborales mortales".

