El PP-A promete "favorecer la integración" de inmigrantes con programas destinados a su "arraigo y promoción social"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, presenta el programa electoral de su partido para las elecciones del 17 de mayo de 2026 en un acto en Antequera (Málaga). - PP-A

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz que preside Juanma Moreno ha incluido en su programa electoral con el que concurre a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo un punto en el que se compromete a favorecer "la integración laboral, económica y cultural mediante programas destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes".

Así se recoge en un apartado del programa electoral del PP-A, consultado por Europa Press, que presentó este pasado lunes, 27 de abril, el presidente del partido y candidato a la reelección al frente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, en un acto en Antequera (Málaga).

En concreto, el programa incluye un apartado denominado 'Empleo y población migrante: una apuesta integradora', que se inicia con la exposición de una serie de datos que vienen a retratar la situación de la población inmigrante en Andalucía a nivel de empleo.

Así, se señala que, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, en Andalucía había 403.100 ocupados inmigrantes sobre un volumen global de ocupados de 3.626.800, esto es, el 11,11%, un porcentaje "apenas tres décimas más elevado que un año antes" (10,77%), mientras que en el último trimestre de 2018 era del 9,03%. Ese 11,11%, asimismo, estaba "por debajo de la media nacional, que se situaba en el 15,91% en el cuarto trimestre de 2025", según se subraya en el programa electoral del PP-A.

El mismo documento pone de relieve además que, de dichos 403.100 ocupados inmigrantes, "94.200 --el 23,26%, es decir, casi uno de cada cuatro-- son ciudadanos de países de la Unión Europea, y, como tal, tienen libertad de residencia, empleo y negocio, al igual que los andaluces que trabajan en cualquier otro país dentro de la Unión", por lo que "no cabe concluir que las personas procedentes de otros países estén acaparando el empleo en Andalucía".

SE DESTACA LA "CONTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES" A LA ECONOMÍA

De igual modo, desde el PP andaluz subrayan que "numerosos informes de entidades de análisis y expertos ponen de relieve la contribución de las personas inmigrantes al crecimiento económico y a la creación de empleo" en España, "así como a la sostenibilidad futura del sistema de pensiones" en el país.

"Asimismo, la población migrante regularizada forma parte activa de nuestra economía y contribuye de manera directa a la generación de riqueza necesaria para el mantenimiento de los servicios públicos", continúa exponiendo el programa del PP-A, donde se puede leer que "en España hace falta inmigración, pero ordenada, planificada y acompañada de integración y respeto a las normas del país".

Desde el PP-A inciden en subrayar que "la inmigración no está saturando el mercado laboral andaluz porque la economía está creando empleo y continúa teniendo vacantes sin cubrir", tras lo que apostillan que lo que sí se necesita es que "se resuelva el problema de infrafinanciación de las políticas activas de empleo para atender tanto a la población nacional como a la extranjera que participa de nuestra economía y genera riqueza".

PROPUESTAS DE POLÍTICA MIGRATORIA Y "ERRADICACIÓN DE ASENTAMIENTOS"

En el apartado de propuestas vinculadas a este apartado de inmigración, el PP-A se compromete a aprobar e implementar "la estrategia andaluza de política migratoria --diversidad y convivencia--", a través de la cual se establecerá "la nueva orientación de las políticas migratorias en los próximos cuatro años, centrado en las oportunidades y la inclusión social de las personas migrantes".

De igual modo, el PP-A se compromete a implementar "el I Plan de Erradicación de Asentamientos (Easen), como modelo estratégico, coordinado y transformador de todas las administraciones para terminar con el chabolismo", así como a favorecer "políticas de empleo para la integración laboral, económica y social de las personas migrantes a través de programas de capacitación y certificación profesional, orientada fundamentalmente a sectores productivos con altas oportunidades laborales".

Además, desde el PP-A avanzan que continuarán "exigiendo al Gobierno de España el reconocimiento de Andalucía como frontera sur a efectos migratorios, tal y como aprobó en su declaración el foro andaluz de la migración en Tarifa (2025), habilitando fondos extraordinarios frente a la migración irregular, en igualdad de condiciones que la comunidad de Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares".

El PP-A también solicitará "la aplicación de los mecanismos adoptados por la UE en el marco del Pacto de Migraciones y Asilo, con medidas de solidaridad interterritorial que reflejen y compensen" la "situación geográfica y social" de Andalucía, así como se compromete a apostar por "una política migratoria conjunta y común en el territorio español, que eviten la cesión de competencias en materia migratoria a determinadas comunidades autónomas e imponga un modelo desigual e insolidario en la gestión migratoria".

Los 'populares' también prometen en su programa reforzar "la colaboración con los sectores económicos que apuesten por la migración circular y la contratación en origen, mejorando el servicio de medicación sociocultural y los programas de atención a estos trabajadores", así como continuar "fomentando estrategias y compromisos para prevenir el racismo y la xenofobia, apostando por la sensibilización y poniendo en valor la diversidad y riqueza de nuestra sociedad plural".

Finalmente, el programa electoral del PP-A incluye el compromiso ya referido de favorecer "la integración laboral, económica y cultural mediante programas destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes".

