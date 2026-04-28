Maíllo asegura que Moreno firmaría con Vox la prioridad nacional: "No hay voto más inútil contra Vox que el PP"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una comparecencia de prensa en Málaga. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que el actual jefe del ejecutivo andaluz y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, firmaría con Vox "para quedarse en la Junta" la propuesta de prioridad nacional.

"La gente que no quiere que Vox sea relevante, lo primero que tiene que hacer es votarnos a quienes nunca vamos a pactar con ellos y con sus políticas. No hay voto más inútil para que no gobierne Vox que votar al Partido Popular", ha afirmado Maíllo en un encuentro informativo de la Cadena Ser este martes.

El candidato de la coalición ha pedido "seriedad" al actual presidente de la Junta tras sus declaraciones en las que señalaba que "no quería verse en el trance" de tener que sentarse con Vox tras las elecciones autonómicas.

"Son una muestra de inmadurez y de una falta de altura al reto de lo que es la solemnidad de una presidencia de la Junta de Andalucía", ha indicado. En este sentido, el coordinador federal de IU ha calificado a Moreno como una persona "más de derechas de lo que quiere aparentar", así como de tener "una visión clasista".

En esta línea, el candidato de la coalición ha señalado que Moreno "fue el primero en pactar con Vox", en referencia a su acuerdo de investidura en 2018. Sobre este pacto, Maíllo ha remarcado que el presidente de la Junta "lo ha cumplido".

"Cumplió bajando impuestos a las rentas altas, privatizando los servicios públicos y con barra libre a fondos de inversión y buitre. Moreno está gobernando de acuerdo a la hoja de ruta de Vox", ha subrayado.

"EL RETO ES QUE LA SIMPATÍA SE CONVIERTA EN VOTOS"

De cara a las elecciones del próximo 17 de mayo, Maíllo ha calificado el momento como "histórico" para la defensa de los servicios públicos. "Tenemos un sentimiento de que Andalucía es determinante para el modelo de sociedad que tenemos, vamos a entregarlo todo por esta tierra", ha destacado.

El candidato ha vuelto a poner como objetivo mejorar los actuales cinco escaños en el parlamento y para ello ha señalado como "clave" la movilización del electorado de izquierdas. "El reto es convencerlos para que esa simpatía se convierta en votos, hacer propuestas para que la gente vea que merece la pena ir a votar", ha subrayado.

Al hilo de esas propuestas, Maíllo ha puesto el foco en "usar al máximo las infraestructuras sanitarias para bajar las listas de espera". Una medida acompañada con la contratación de 8.000 sanitarios y la consolidación de una red hospitalaria "100% pública". Sobre esta última idea, el candidato no ha descartado "expropiar temporalmente" centros concertados.

"Mientras no se garantice el servicio público, no hay compatibilidad con la privada", ha afirmado Maíllo, quien también se ha mostrado contrario a la proliferación de viviendas de uso turístico. "Son incompatibles con el derecho a la vivienda", ha aseverado.

Asimismo, Maíllo ha defendido una bajada de ratios en los centros educativos andaluces y ha asegurado que "van a recuperar" la Formación Profesional pública.

"Los patronos de la FP privada se pueden ir despidiendo si nosotros gobernamos porque vamos a garantizar una plaza pública y gratuita a todo aquel que quiera hacer el ciclo formativo que quiera hacer", ha afirmado.

En esta línea, ha subrayado que "hay capacidad económica" para llevar a cabo dichas propuestas. "No es un problema de dinero, sino de donde ponerlo", ha concluido.

"TENEMOS QUE DESTEMPORALIZAR LOS SECTORES"

Durante el encuentro informativo celebrado en Sevilla, Maíllo ha sido preguntado por los últimos datos conocidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes.

El paro bajó en 1.100 personas en el primer trimestre en Andalucía hasta los 621.700 desempleados, un 0,2% menos que el trimestre anterior, según los datos de la EPA. En el primer trimestre se destruyeron en Andalucía 8.900 puestos de trabajo (0,2% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 3.617.900 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Maíllo ha negado que "exista un cambio de ciclo" en la creación de empleo y ha vinculado los datos publicados a "la permanente oscilación" del mercado laboral". Ante esta situación, el candidato ha pedido "destemporalizar" los sectores económicos de Andalucía.

"Andalucía no pierde población, pero hay un éxodo del interior a la costa o a la zona metropolitana. Por ello, potenciar la agroindustria y fijar población joven en el ámbito rural es crucial, junto con el turismo o el comercio, donde hay que desarrollar políticas que no sean estacionales", ha destacado.

En esta línea, el candidato de la coalición ha señalado que, de llegar al poder, activaría un plan de choque con 1.500 millones de euros "no ejecutados de la propia Consejería de Empleo", para atender las situaciones más vulnerables que se dan en jóvenes fuera del mercado laboral y con dificultades de acceso por edad.

Asimismo, ha propuesto activar la comisión bilateral entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para "desarrollar políticas de empleo".