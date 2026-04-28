Gavira afirma que Moreno sólo busca su "estabilidad" y asegura que para Vox los "sillones" no son la prioridad

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira en Sevilla en el desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum' - EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha afirmado este martes que para su partido "lo más importante es el beneficio de los andaluces y no los sillones" y ha criticado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "únicamente busca su estabilidad y su comodidad para seguir gestionando la herencia socialista".

Gavira ha participado este martes en Sevilla en el desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum' donde ha reiterado que para Vox lo más importante es "la prioridad nacional" y que van a "poner siempre lo nuestro primero".

A la pregunta de qué pediría Vox en caso de que en Andalucía, tras las elecciones del 17 de mayo, se diera una escenario similar al de Extremadura, Aragón o Castilla y León (el PP como ganador de las elecciones, pero sin mayoría absoluta), ha querido dejar claro que para su formación los "sillones" --en referencia a una entrada en el gobierno-- no son la prioridad, sino las medidas en beneficio de los ciudadanos.

Y ha defendido el contenido de los acuerdos alcanzados entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, apuntando que su partido tiene claro que haría lo mismo en todos los territorios de España.

En referencia a esos pactos en Extremadura y Aragón para frenar la "inmigración masiva" ha explicado que "en ambas comunidades autónomas, promoverán acuerdos con los países de origen que faciliten y agilicen las repatriaciones de los menores y también los acompañados con sus padres".

Del mismo modo ha criticado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni Juanma Moreno tienen "estos problemas cerca de sus casas" y ha afirmado que la "prioridad nacional cumple con la legislación vigente", al igual que todas las medidas que tienen previsto aplicar en las comunidades donde gobiernen.

Además, el dirigente de Vox en Andalucía ha afirmado que la atención sanitaria es el principal problema de los andaluces, y "quien no quiera ver el problema lo primero que tiene que hacer es abrir los ojos", ha concluido.

