La Diputación "reafirma su compromiso" con el Coviran Granada de baloncesto y lo recogerá en su presupuesto

Encuentro entre el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y el presidente del Coviran Granada, Óscar Fernández-Arenas. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha reafirmado este miércoles su "respaldo" al Coviran Granada, equipo que forma parte de la Liga ACB de baloncesto, durante un encuentro celebrado este miércoles en la Ciudad Deportiva de la institución provincial entre el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y el presidente del club, Óscar Fernández-Arenas.

Rodríguez ha subrayado que el compromiso de la Diputación con el baloncesto granadino "se traduce en hechos y volverá a estar recogido en los próximos presupuestos de 2026, en sintonía con el apoyo decidido que hemos venido prestando al club en los dos últimos años".

En este sentido, y según ha informado la Diputación en una nota, el presidente provincial ha recordado la evolución de la aportación económica que la institución ha destinado al Coviran Granada, que ha pasado de 15.000 euros a 85.000 en 2024; alcanzando los 155.000 euros en 2025 a través de una subvención nominativa.

"Apoyar a nuestros clubes y al deporte es fundamental, máxime cuando hablamos de un equipo como el Coviran Granada en la Liga ACB, con la repercusión económica, turística e incluso de imagen que supone para la provincia de Granada", ha defendido el presidente de la Diputación, que ha sentenciado que "apostar por el deporte y su promoción es apostar por Granada".

Entre las líneas de colaboración que se reforzarán en esta nueva etapa destacan iniciativas dirigidas a acercar a los niños de la provincia al club mediante su asistencia a partidos, así como la presencia de jugadores en distintos municipios.

Asimismo, se suma la inclusión del logotipo de la Diputación en la nueva equipación --en el pantalón--, junto a la publicidad de la provincia en el videomarcador y en la U televisiva.

El presidente de la Diputación ha concluido destacando "la importancia de apoyar a nuestro deporte y a los clubes de los que nos sentimos orgullosos, porque son embajadores de Granada dentro y fuera de la provincia".

Por su parte, el presidente del Coviran Granada, Óscar Fernández-Arenas, ha querido agradecer "a la Diputación de Granada y a su presidente, Francis Rodríguez, el apoyo que nos brinda". "Para nosotros es muy importante poder trabajar de la mano para tener la oportunidad de acercar el baloncesto a todos los puntos de la provincia y que los niños puedan venir al Palacio", ha agregado antes de subrayar que "conocemos de primera mano el esfuerzo que hacen para aportarnos".

El representante del Coviran ha destacado que esta ayuda "ha aumentado este año" y la "luciremos con orgullo en nuestra equipación gracias a una marca imprescindible para nosotros", según ha finalizado.