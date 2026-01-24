El director del Reina Sofía de Córdoba espera que "la mayoría" de los heridos de Adamuz tengan el alta en días

Archivo - El director gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Francisco Triviño. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Francisco Triviño, ha avanzado este sábado que espera que "la mayoría" de los heridos en el siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) y que están ingresados en el hospital cordobés tendrán el alta en cuestión de días.

En concreto y en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, Triviño ha indicado que, "más allá de la información clínica, que, como es lógico, pertenece al paciente y a sus familiares", puede decir que, "en la mayoría de los pacientes que estamos atendiendo, la perspectiva de pronóstico" que tienen es "un pronóstico bueno y esperamos que, razonablemente, en los próximos días puedan ser dados de alta, bien a domicilio o bien trasladados a hospitales de sus ciudades de origen".

Triviño, quien ha dado "gracias a Dios" porque no ha fallecido "ninguna" de las personas ingresas como consecuencia del accidente de Adamuz, se ha referido a las consecuencias que, desde el punto de vista psicológico, ello está teniendo, no solo en las víctimas del siniestro y en sus familiares, sino también en el personal sanitario que ha intervenido.

A este respecto, el director del Reina Sofía ha aclarado que la atención psicológica "va dirigida a las primeras víctimas, que son, por supuesto, los afectados y sus familiares, pero luego también a las segundas víctimas".

Así, "en las segundas víctimas entran los profesionales" sanitarios, que, "por muy preparados que estemos todos desde el punto de vista profesional, no se nos puede olvidar que el plano humano no nos hace, ni mucho menos, inmunes a este tipo de evidencias que realmente a uno lo sacuden".