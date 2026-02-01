El director de la RTVA defiende la difusión de un reportaje con menores en el programa 'Toros para todos' de Canal Sur

Archivo - El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, comparece en el Parlamento. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha defendido la difusión de un reportaje que incluía imágenes de menores de edad en el programa 'Toros para todos' de Canal Sur.

Ha sido en una respuesta, consultada por Europa Press, a una pregunta escrita registrada por los parlamentarios del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García y Begoña Iza, relativa a la presencia de menores de edad en el referido programa televisivo 'Toros para todos'.

En concreto, los diputados de Adelante Andalucía relataban en su pregunta que, el 29 de junio de 2025, el programa de Canal Sur Televisión "emitió una pieza en la que se invitaba a un grupo de menores de edad a perseguir a un becerro de muy corta edad mientras un grupo de adultos los jaleaban e instaban a que lo inmovilizaran, tirándole de varias partes del cuerpo y empujándole contra el suelo".

Los representantes de Adelante ponían de relieve en su pregunta que 'Toros para todos' está "calificado por RTVA como un programa de contenido cultural", y explicaban que, en dicha emisión, "se rotulaban las imágenes como 'batalla de niños' y 'un becerrito muy fuerte'".

José Ignacio García y Begoña Iza preguntaban a Mellado si considera que "este tipo de actividades con menores de edad son contenidos culturales aceptables para ser emitidos en la televisión pública de Andalucía", así como si creía que "estos contenidos respetan la Guía para profesionales de Canal Sur TV a la hora de elaborar informaciones sobre menores, en lo que respecta a los apartados destinados a preservar el derecho a la intimidad y la dignidad de los menores".

En su respuesta, fechada el pasado 24 de septiembre, y publicada en el recién concluido mes de enero en el boletín oficial del Parlamento, Juan de Dios Mellado se apoya en el Contrato-Programa suscrito entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA.

APELACIÓN A LA CULTURA

Así, Mellado subraya que, en dicho documento, "Canal Sur concibe la cultura como factor de primer orden de la expresión intelectual de personas y pueblos, de gran poder simbólico e identitario, siendo esencial facilitar a la ciudadanía su acceso, conocimiento y disfrute audiovisual sobre todos los ámbitos territoriales y temáticos de la cultura en Andalucía, con todas sus capacidades expresivas y manifestaciones creativas, y con toda la magnitud de su riqueza como bien patrimonial del conjunto de la sociedad".

"Por ello, será constante la difusión en todos los medios y soportes de Canal Sur de todos los conceptos narrativos y proyecciones estéticas, artísticas y modos de expresión en todas sus vertientes vinculadas a los fenómenos culturales que tengan su fuente constitutiva en costumbres y tradiciones populares de raíces inveteradas, por su alto valor identitario conforme a su dimensión antropológica y etnográfica sobre la diversidad y pluralidad del pueblo andaluz", añade el director de la RTVA en su respuesta citando el contrato-programa de la televisión autonómica andaluza.

Mellado puntualiza que "a esto se une lo expresado en el artículo 79" del Contrato Programa, acerca de que "todos los medios de Canal Sur producirán programas, espacios y contenidos audiovisuales y difundirán eventos dedicados a todas aquellas actividades económicas del sistema productivo general empresarial andaluz que, siendo especialmente relevantes para este, comporten a la vez rasgos identitarios andaluces con marcada trayectoria de historia, de fuerte arraigo popular, o que supongan una expresión cultural o arte andaluz, como el conjunto de tradiciones, fiestas y festejos, o las vinculadas al arte ecuestre, las explotaciones ganaderas, o las relativas a la tauromaquia".

JUSTIFICACIÓN DEL REPORTAJE

Dicho esto, el director de la RTVA defiende que en el caso por el que preguntan los parlamentarios de Adelante se ha garantizado la protección del menor y sus derechos al honor, la intimidad y la buena imagen, y al respecto relata que las imágenes por las que preguntan los citados diputados se difundieron en el programa 'Toros para todos' del pasado 29 de junio, y en ella se muestra a "unos jóvenes" que "persiguen a un becerro".

Según sostiene Juan de Dios Mellado, dichas imágenes "no suponen un quebranto de las normas a las que nos debemos", y la escena que muestra "tiene siglos en el campo de cualquier lugar del mundo".

Así, explica que "los animales se les marcaba para determinar su propiedad", así como detalla que "el herraje se produce cuando son muy pequeños los ejemplares" y, al igual que "la colocación del crotal --una etiqueta colocada en su oreja-- después", es "algo que se hace en todos los campos de ganadería de España, en toros bravos y en cualquier tipo de ganado: ovino, caprino, bovino, cualquiera".

"En muchos lugares, ese herraje del ganado ha sido tradicionalmente una fiesta, una celebración, en la que la familia propietaria festeja su ventura, la de tener nuevos ejemplares en su ganadería", continúa Mellado en su respuesta, en la que señala que "este era el caso" del referido reportaje emitido en 'Toros para todos', el del propietario de una ganadería que "celebraba una fiesta del herraje" a la que el programa 'Toros para todos' "fue invitado".

El director de la RTVA explica a los diputados de Adelante que "los menores de los que hablan" eran "los hijos del ganadero", que "participan de la fiesta" que muestra el reportaje, de forma que "eran los protagonistas de este vídeo", y en torno a ellos "no hay maltrato, ni utilización de menores", según sostiene también Juan de Dios Mellado, quien en su contestación concluye igualmente que "no se ha vulnerado ningún derecho, y se contaba con todos los permisos necesarios".