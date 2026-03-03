A disposición judicial en Granada un miembro de una banda por delitos de hurto con el método de la siembra

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Seminatum, ha puesto a disposición judicial a un varón de 31 años por la presunta comisión de un delito continuado de hurto y de otro de pertenencia a grupo criminal, por estar supuestamente implicado en al menos seis ilícitos de hurto mediante el conocido como método de la siembra en bancos y supermercados de los municipios de Dúrcal, Nigëlas y Armilla, entre otros.

Las cantidades de dinero alcanzadas en sustracciones supera el valor de los 15.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa este martes.

Esta modalidad delictiva de hurto al descuido consiste en acudir en vehículos alquilados o con identidad falsa a los estacionamientos de supermercados, grandes superficies comerciales y gasolineras, donde seleccionan a la posible víctima al regresar de realizar la compra o repostar combustible.

En ese momento y de forma coordinada en grupo, uno o dos de los ladrones preguntan por una dirección o indican que se haya caído algún objeto al suelo para que la víctima deje de tener a la vista sus pertenencias, mientras otro aprovecha la distracción de esta para sustraer los efectos con rapidez y marcharse con el botín.

En el caso de los bancos, uno de los autores observa a los clientes en su interior y marca a la posible víctima a su salida, para que el resto de implicados puedan actuar sobre ella con dicho método. Asimismo, en los cajeros automáticos de los bancos, se colocan tras la víctima y prestan atención al número pin marcado, para posteriormente sustraer al descuido su tarjeta bancaria y poder realizar compras en diversos establecimientos.

El equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla fue el encargado de la investigación tras las denuncias presentadas por los diversos perjudicados. Los hechos tuvieron lugar entre octubre de 2025 y enero del presente año.

El análisis detallado de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en las diferentes zonas donde ocurrieron las sustracciones, así como el reconocimiento positivo de las víctimas, han permitido a los agentes investigadores "determinar, sin género de duda, la participación directa de cinco personas e identificar dos vehículos de alquiler utilizados por los mismos".

La detención por otros hechos delictivos de uno de estos individuos el pasado 25 de febrero por parte de la Comisaría de Policía Nacional de Usera (Madrid), posibilitó verificar en base de datos la existencia de un señalamiento policial de detención que habían realizado los agentes de la Guardia Civil a los presuntos autores de los hechos, lo que permitió su puesta a disposición judicial por su presunta implicación en los delitos investigados por el equipo Roca de Armilla.

Las actuaciones de la Guardia Civil prosiguen para detener al resto de los presuntos autores identificados, los cuales serán puestos a disposición judicial en los próximos días. No se descartan más implicados en los hechos.