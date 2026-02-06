A disposición judicial un hombre como presunto autor de un incendio forestal en Güevéjar (Granada)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido el pasado mes de octubre en el término municipal de Güevéjar (Granada).

Los hechos tuvieron lugar el día 14 de octubre de 2025, cuando la Guardia Civil recibió aviso de la existencia de un incendio forestal en dicha localidad, según ha detallado el instituto armado en una nota. Al llegar la patrulla en servicio al lugar de los hechos, el presunto autor se había ido. Había una gran cantidad de humo que estaba afectando a la circulación, ya que la zona del incendio lindaba con la carretera GR3234.

Los agentes actuantes tuvieron que regular el tráfico rodado al tiempo que un retén de bomberos forestales del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) se afanaba en la extinción de las llamas.

Al día siguiente, agentes de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Láchar se desplazaron hasta el lugar, donde realizaron una inspección ocular del terreno afectado, llevaron a cabo un reportaje fotográfico y practicaron diversas gestiones encaminadas a la localización de testigos y posibles personas implicadas en el origen del incendio.

En el marco de la investigación, se procedió a tomar manifestación a dos testigos presenciales de los hechos y se solicitó a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) el correspondiente informe técnico sobre las causas del siniestro.

Del análisis de la información recabada se desprende que el origen del incendio podría estar relacionado con una negligencia durante la realización de una quema de rastrojo en una parcela agrícola cercana y la causa del mismo, pavesas que el viento esparció a lo que ya sí era terreno forestal. Por este motivo, la Guardia Civil procedió a la investigación de un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal.