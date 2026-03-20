Un dispositivo de Policía de seis días en el distrito Norte de Granada desmantela 17 cultivos 'indoor' de marihuana

El operativo de seis días se ha saldado con 210 identificaciones, el control de 69 vehículos, el levantamiento de 12 actas, dos detenciones, 19 registros, 17 plantaciones 'indoor' desmanteladas y 5.600 plantas de marihuana aprehendidas. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado durante seis días un amplio dispositivo en la zona Norte de Granada que se ha saldado con el desmantelamiento de varios pisos con cultivos 'indoor' de marihuana, y en el que han participado un gran número de agentes y diferentes unidades como UPR, UIP o la Unidad Especial de Caballería.

Desde el sábado los agentes se han desplegado para preservar la seguridad ciudadana y, según han señalado en un comunicado, han llegado a realizar tres registros domiciliarios y 15 controles donde se llevaron a cabo 210 identificaciones, la inspección de 69 vehículos, se tramitaron 12 actas de sanción de carácter administrativo y se realizaron dos detenciones.

Así, según el relato policial, en la jornada del jueves desde antes del amanecer, unidades de Policía Judicial también llevaron a cabo el registro de 19 viviendas, previa autorización judicial, donde 17 de ellas tenían activas plantaciones de marihuana de diferente tipología, tamaño y cantidad, aprehendiendo un total de cerca de 5.600 plantas.

UN AMPLIO DISPOSITIVO DESDE EL SÁBADO

El operativo comenzó el pasado sábado a las diez de la noche, cuando por parte de la Policía Nacional comenzó un amplio despliegue en el barrio de Cartuja donde han intervenido varias unidades especializadas: Unidad de prevención y reacción (UPR), Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad Especial de Caballería (desplazada expresamente desde Sevilla), y Unidades de Seguridad Ciudadana junto con patrullas nocturnas.

Entre las actuaciones llevadas a cabo por los agentes mediante tres registros domiciliarios y 15 Dispositivos Estáticos de Control se han realizado 210 identificaciones, controlado 69 vehículos, incoadas 12 actas de sanción (cinco por consumo o posesión de drogas y 4 por tenencia de armas blancas), junto con dos detenciones.

UNA VEINTENA DE REGISTROS CON 130 AGENTES Y PERSONAL DE ENDESA

La Policía Nacional dentro del refuerzo del "Plan Norte" ha desarrollado un amplio dispositivo que contó con la participación de más de 130 efectivos de la Policía Nacional, entre los que se encontraban dos grupos operativos de Unidades de Intervención Policial (UIP), Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) desplazados desde Madrid, agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Norte y especialistas de Policía Científica, además de varios empleados de la compañía eléctrica Endesa.

Desde el cuerpo de seguridad destacan que el objetivo del dispositivo se centró en el desmantelamiento de las plantaciones ilegales de marihuana, acompañado de la inspección de las conexiones eléctricas en las viviendas de la zona.

Durante el dispositivo, que comenzó antes de las 6.30 de la mañana, se realizó la inspección de las instalaciones eléctricas pertenecientes a 86 viviendas, resultando que todas ellas contaban con acometidas ilegales. Estas inspecciones fueron realizadas junto con el personal de Endesa.

La operación permitió desmantelar varias plantaciones interiores que contaban con sofisticados sistemas de iluminación, ventilación y control de temperatura, lo que favorecía el cultivo acelerado de las plantas. En total se registraron 19 viviendas, resultando que en 17 de ellas existían plantaciones de marihuana. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar la propiedad y custodia de dichas plantaciones.

En total se han incautado de cerca de 5.600 plantas de cannabis. Durante los registros fueron identificadas cuatro personas como presuntos responsables del delito de defraudación del fluido eléctrico, mientras que otras tres fueron detenidas por el mismo motivo, además de ser imputadas por tráfico de drogas.