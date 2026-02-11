El dispositivo de seguridad de la Vuelta Ciclista a Andalucía a su paso por la provincia de Jaén contará con 120 agentes

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernñandez, en la junta de seguridad. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad de la 72ª Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol a su paso por la provincia de Jaén --en la tercera etapa prevista el próximo 20 de febrero-- contará con unos 120 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional.

"Se trata de uno de los eventos deportivos de máximo nivel y, sin lugar a dudas, una gran oportunidad para la provincia", ha afirmado este miércoles en una nota el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, después de participar en la junta de seguridad sobre esta carrera convocada por videoconferencia.

En este sentido, ha explicado que se ha puesto en marcha "un dispositivo amplio, suficiente y diseñado en función de las necesidades de la organización y de las características de la prueba, con los medios humanos y materiales adecuados".

La jornadas tendrá un despliegue compuesto por alrededor de 120 agentes, la mayoría de la Guardia Civil, aunque también se contará con el apoyo de los efectivos Policía Nacional en su salida desde la capital. Velarán por los participantes, por los miembros de la organización y por el público asistente a la carrera.

A estos ellos hay que sumar los funcionarios de los policías locales de una decena de municipios jiennenses por donde transitará la prueba, así como los voluntarios y el personal de la empresa organizadora.

La 72ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía se llevará a cabo entre los próximos días 18 y 22 de febrero y recorrerá las provincias de Málaga, Jaén, Córdoba, Granada y Sevilla.

El objetivo del dispositivo de seguridad es fijar las condiciones para que las etapas se desarrollen "con total normalidad", según se ha recalcado en la citada junta de seguridad, en la que también han participado alcaldes y responsables de seguridad de las localidades por los que está previsto que pase la prueba.

Igualmente, se ha contado con responsables de la jefatura provincial de la Dirección General de Tráfico, mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la provincia y miembros de la organización de la carrera.

"La provincia de Jaén tendrá un protagonismo especial, ya que la tercera jornada, que se celebrará el 20 de febrero, de la Vuelta Ciclista a Andalucía comenzará en Jaén y, tras un recorrido de 180,9 kilómetros, finalizará en Lopera", ha comentado el subdelegado.

Durante el recorrido, el pelotón pasará por los términos de Fuerte del Rey, Torredelcampo, Torredonjimeno,Villardompardo, Escañuela, Arjona, La Higuera, Villanueva de la Reina, Andújar, Marmolejo, Arjonilla y Porcuna.

Por último, Fernández ha asegurado que "la colaboración de todas las partes implicadas es esencial" para la realización de este evento deportivo". "Hemos trabajado con el fin de coordinar a todos los activos que intervienen en la carrera para que todo se desarrolle perfectamente y se pueda disfrutar de un buen espectáculo", ha concluido.