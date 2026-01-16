Domínguez (PP-Jaén) valora el acuerdo para que Cazorla vuelva a tener centro de salud en el casco urbano

Archivo - Erik Domínguez en una imagen de archivo en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha valorado el acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cazorla para que este municipio vuelva a contar con centro de salud en el casco urbano.

Así lo ha indicado este viernes en una nota después de que el Consistorio haya aceptado la propuesta para la construcción, por vía de emergencia, del nuevo centro de salud en los terrenos en los que se sitúa el antiguo, que sería demolido.

Además, de forma paralela, se articularían "medidas transitorias", como "la vuelta de las urgencias ambulatorias" al casco urbano, y soluciones para garantizar el desplazamiento de pacientes y usuarios hasta el Hospital de Alta Resolución (HARE), que desde abril de 2025 acoge la Atención Primaria.

Domínguez ha señalado que "siempre el Gobierno andaluz ha ofrecido mano tendida", "ha escuchado todas las opciones planteadas" y "ha aceptado todos los puntos de vista" y reivindicaciones. "No ha dado en ningún momento la espalda a las demandas y no se ha escondido, al contrario, ha aportado propuestas desde el primer momento que surgió el problema de derrumbe del antiguo centro de salud", ha apostillado.

En este sentido, ha destacado que, "ante una situación que no agradaba a los cazorleños, se "dialogado y consensuado siempre hasta que se ha alcanzado un acuerdo que satisface, por encima de todo, a los vecinos de Cazorla".

"En todo momento, nuestro único objetivo ha sido proteger la salud de los cazorleños, que jamás han estado desatendidos, y cuidar de su seguridad", ha declarado el también parlamentario autonómico, quien ha añadido que el centro de salud "se caía a pedazos" y motivó el traslado al HARE.

Además, ha agradecido al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, su compromiso con Cazorla, de modo que, hace unas semanas "aseguró que Cazorla tendría un nuevo centro de salud en el casco urbano tal y como demandaban los vecinos y hoy se ha dado el primer gran paso para que pronto sea realidad".

"El PP de Jaén lo dijo y lo mantuvo siempre, que haríamos todo lo posible para llegar a una solución en Cazorla y nos sentimos plenamente satisfechos de que hayamos podido satisfacer una inquietud de los cazorleños a los que quiero agradecer su paciencia y su dedicación para poder llegar a un acuerdo", ha concluido.