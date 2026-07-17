Dos detenidos en Andújar tras disparar con armas robadas contra la fachada de una vivienda en Jaén

Armas y munición intervenida - CNP

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones de 20 y 51 años, y vecinos de Andújar (Jaén) acusados de disparar contra la fachada de una vivienda en Jaén capital para seguidamente darse a la fuga. A los detenidos, con antecedentes por diversos hechos, se les investiga por tenencia ilícita de armas, amenazas graves y daños.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de julio en la calle Labradores cuando vecinos de la zona alertaron de varias detonaciones de arma de fuego. Al lugar acudieron varias dotaciones policiales que encontraron en el lugar, numerosos casquillos, procedentes de un arma fuego e impactos en la fachada de la vivienda, puerta y ventana, que no causaron ningún herido, ni a los moradores de la vivienda ni a los vecinos colindantes de ésta.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores concluyeron que, los presuntos autores son eran vecinos de Andújar, donde finalmente fueron localizados y detenidos tras obtener autorización judicial de entrada y registro de sus viviendas.

De esta forma se les intervinieron dos armas largas, las cuales se encontraban denunciadas como robadas, además de munición, en concreto, 139 cartuchos del calibre 12/70, así como otras armas blancas.

Los detenidos han quedado en libertad con cargos tras comparecer ante la autoridad judicial.