Dos detenidos al desmantelar la Policía Nacional en Jaén "un punto de venta de droga muy activo"

La Policía Nacional ha detenido a dos personas al desmantelar en Jaén "un punto de venta de droga muy activo". Los arrestados, un hombre y una mujer de 38 y 34 años, respectivamente, están acusados de un delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

Durante la denominada Operación Cuervo, con las correspondientes vigilancias y seguimientos, se pudo tener constancia de este punto. Tenía "un gran trasiego de personas, la mayoría de aspecto toxicómano, que circulaban por la calle con el objetivo de obtener su dosis, creando gran alarma social además de una situación de inseguridad ciudadana", según ha informado este viernes el CNP.

La venta de sustancias estupefacientes se realizaba tras un breve contacto telefónico entre comprador y vendedor o con una llamada a la puerta de alguno de los dos domicilios, muy cercanos entre sí, que se utilizaban para la transacción.

En el registro llevado a cabo por los agentes, encontraron las sustancias estupefacientes (cocaína y heroína), una balanza de precisión y útiles para la elaboración y envoltorios, así como dinero obtenido de su venta. Además, en uno de los domicilios se localizó una pistola de calibre nueve milímetros, con su cargador y 18 cartuchos sin percutir.

La investigación, a cargo del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén, ha contado con el Grupo Operativo de Respuesta, Guías Caninos y la Unidad de Medios Aéreos. Esta operación ha permitido desarticular "un punto de venta de droga muy activo en la capital".