Dos detenidos en Granada por una violenta pelea con un cuchillo y un destornillador

Destornillador incrustado en la mano de uno de los detenidos. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un edificio residencial de Granada a dos hombres de 41 y 37 años supuestamente involucrados en una pelea donde hicieron uso de un cuchillo de 28 centímetros de hoja y un destornillador.

El primero de ellos ha sido detenido por lesiones y el segundo de ellos por amenazas, no llegando a causar ningún daño físico a su contrincante.

A la llegada policial, los agentes tuvieron que separar a la fuerza a ambas partes, ya que se encontraban muy agresivos y sin atender a razones.

El menor de ellos tenía clavado de forma completa el cuerpo de un destornillador en la mano, y tuvo que ser traslado de urgencia a un centro médico, donde posteriormente también fue detenido por lesiones. Ambos han pasado ya a disposición judicial.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana, momento en el que en la Sala CIMACC comisionó a una patrulla policial a un edificio de viviendas en el distrito norte donde, según el requirente, se estaba produciendo una discusión acalorada con amenazas y uso de armas blancas.

Al llegar los agentes al lugar de los hechos, ascendieron rápidamente a la planta superior alertados por fuertes gritos, encontrando en la misma a dos varones agrediéndose físicamente en el suelo.

Ante el caso omiso que hacían para detener la pelea y la nula colaboración que tenían, tuvieron que ser separados por la fuerza. Los policías pudieron observar cómo uno de ellos presentaba un destornillador completamente incrustado en la mano derecha, quedando visible únicamente el mango del mismo.

Los agentes comenzaron a interrogar por separado a los involucrados y pudieron averiguar que el conflicto se había origina porque uno de ellos, el de 41 años, le había dejado ocupar una habitación situada en la planta baja del edificio a otro varón de 37 años.

Al pasar unos días le había pedido que se fuera, no llegándose a producir este extremo y iniciándose una discusión que fue subiendo de tono y agresividad, hasta el punto que después de amenazar el menor al mayor con un cuchillo, el de 41 años decidió atacar al de 37 esgrimiendo en una mano otro cuchillo y en la otra un destornillador.

Los policías intervinieron ambas armas. Un cuchillo jamonero con una hoja de 28 centímetros y también el destornillador, aunque eso no pudieron hacerlo hasta que fue extirpado de la mano del agredido en el centro médico, ya que se encontraba totalmente incrustado.

El primero de los detenidos ha sido acusado de un delito de lesiones, mientras que el segundo, el que acudió al centro médico con el destornillador, lo ha sido por un delito de amenazas, al manifestar su agresor que antes de que la pelea se desarrollase le amenazó de muerte en su habitación con un cuchillo de grandes dimensiones.