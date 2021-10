Dos detenidos en Palma del Río (Córdoba) acusados de un robo con fuerza de maquinaria agrícola en una nave de aperos

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río (Córdoba) y puesto a disposición judicial a dos vecinos de la localidad, de 30 y 53 años, como supuesto autores de un delito de robo con fuerza en las cosas por un robo de maquinaria agrícola en una nave de aperos.

Según relata la Benemérita en una nota de prensa, tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada en el cuartel de Palma del Río de que en una finca del término municipal habían accedido autores desconocidos, rompiendo el candado que daba acceso a una nave de aperos, ubicada en el interior de la finca, sustrayendo maquinaria agrícola, concretamente, una moto-azada y una desbrozadora, ascendiendo el total de lo sustraído a más de 1.000 euros.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar de los hechos y, tras comprobar lo denunciado, se iniciaron gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y detención de los supuestos autores.

La inspección ocular practicada en la finca, junto con los datos obtenidos en la investigación, permitieron localizar y detener a los supuestos autores del robo, tratándose de dos vecinos de la localidad de 30 y 53 años.

Fruto de las gestiones practicadas por la Guardia Civil de Palma del Río, se pudo recuperar la moto-azada sustraída, devolviéndose a su legítimo propietario. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil recuerda que las actuaciones y sospechas que no denuncie o comunique no pueden integrarse en el análisis de riesgos, ni en su caso investigarse. El hecho de no denunciar otorga total impunidad a los autores de las sustracciones e incentiva a los potenciales ladrones a cometer este tipo de delitos. La Guardia Civil aconseja informar por el medio más rápido a su alcance de cualquier robo/hurto, así como de la presencia de personas o vehículos que por su actitud puedan inducirle sospechas.