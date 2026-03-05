Dos detenidos tras una riña tumultuaria entre dos clanes a las puertas del juzgado de Granada

Archivo - Coche de Policía Nacional a las puertas de Caleta, en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones por una riña tumultuaria entre dos clanes con desavenencias previas a las puertas de los juzgados de Caleta en torno al mediodía de este jueves. En la pelea han resultado heridos un hombre y una mujer por cuya agresión han sido identificadas por otro lado varias personas.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han indicado que los miembros de ambas familias han coincidido en este lugar al estar citados el mismo día por la autoridad judicial en Caleta, cuyos accesos están custodiados por la Guardia Civil. La pelea ha resultado en heridas en principio leves en la cara de un hombre y una mujer, que han requerido de asistencia sanitaria.

Los dos detenidos lo han sido por su supuesta participación la riña, mientras que los identificados lo están como supuestos autores de las agresiones. La investigación permanece abierta, han indicado estas mismas fuentes después de una intervención en la que han participado unidades de Prevención y Reacción y de Intervención Policial, que han reforzado al Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional que estaba en la zona.