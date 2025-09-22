Dos detenidos por el robo de los anillos de la Virgen de los Dolores de Lucena (Córdoba)

LUCENA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en la localidad de Lucena (Córdoba) por la presunta autoría de un delito de hurto cometido en el interior de la Iglesia de San Mateo, en los días previos a la Procesión Magna, donde supuestamente robaron los anillos de la Virgen de los Dolores, que han sido recuperados y devueltos a la Cofradía.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron el día 16 de septiembre, a media mañana, cuando los miembros de la cofradía se percataron de que a la Virgen, que estaba preparada en el Altar Mayor para procesionar el día 27 de septiembre en la Magna, le faltaban dos anillos de oro que portaba en sus manos, con un valor aproximado de unos 2.000 euros.

Tras ello, los agentes iniciaron una investigación a raíz de la que tuvieron conocimiento de que habrían sido dos las personas que presuntamente cometieron el hurto, siendo una de ellas la que vigilaba mientras la otra se acercó a la Virgen y manipuló sus manos para sustraer los anillos.

Al respecto, la Policía Nacional sospechó que podrían encontrarse en la localidad cordobesa de Puente Genil y para evitar que se deshicieran de los anillos, solicitaron la colaboración de la Guardia Civil, que una vez los localizaron, lo comunicaron a la Policía Nacional, desplazándose los agentes a la localidad de Puente Genil para su detención y puesta a disposición judicial.

Además de los dos anillos, en el momento de la detención ambos portaban entre sus pertenencias más de 800 euros, móviles y otros efectos procedentes de otros robos que presuntamente habrían cometido con anterioridad.