Dos detenidos por el robo de gasoil en camiones en Las Gabias (Granada)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

LAS GABIAS (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 30 y 52 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas al ser sorprendidos mientras sustraían gasoil de dos camiones estacionados en un polígono industrial de la localidad de Las Gabias (Granada).

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 8, sobre la una de la madrugada, cuando una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Armilla fue alertada en apoyo de la Policía Local de Las Gabias, tras recibir el aviso ciudadano de un posible robo en el polígono industrial, después de observar en la zona un vehículo implicado en un hecho similar el día anterior.

Al llegar al lugar, los agentes sorprendieron a un individuo junto a dos camiones con 17 garrafas de cinco litros llenas de gasoil y otras 13 vacías, así como diversas herramientas utilizadas para forzar los depósitos de combustible y extraer su contenido.

Ambos vehículos presentaban los cierres de los depósitos manipulados. Posteriormente, tras una batida por la zona, fue localizado un segundo individuo oculto en los bajos de un camión estacionado.

Como consecuencia, los dos hombres fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Fe, que decretó su libertad con cargos.