Dos detenidos por el robo en un vehículo que luego incendiaron en Atarfe (Granada)

ATARFE (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 23 y 27 años como presuntos autores de un delito de robo en el interior de un vehículo que luego incendiaron en la madrugada del 5 de febrero en Atarfe (Granada).

El suceso se produjo sobre las dos de la madrugada, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Granada alertó a una patrulla de la Guardia Civil de Maracena tras recibir un aviso que informaba de la presencia de dos personas prendiendo fuego a un vehículo estacionado en la vía pública, frente a un domicilio del municipio.

Los agentes se desplazaron inmediatamente al lugar y comprobaron la veracidad de los hechos, solicitando la presencia del servicio de bomberos, que logró extinguir el incendio y evitar así su posible propagación a las viviendas cercanas. No obstante, el vehículo quedó totalmente calcinado.

Varios testigos que presenciaron lo sucedido, facilitaron a la patrulla una descripción detallada de los presuntos responsables, ya que habían abandonado el lugar antes de la llegada de los agentes.

Con la información recabada, se estableció un dispositivo de búsqueda por la zona para la localización del paradero de los sospechosos.

Como resultado de este operativo, una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la Compañía de Armilla localizó a uno de los presuntos autores en las inmediaciones del lugar de los hechos, que trató de huir al percatarse de la presencia policial, si bien fue finalmente interceptado e identificado.

Esta persona contaba con numerosos antecedentes policiales, algunos de ellos por hechos similares.

Las gestiones de investigación llevadas a cabo por los guardias civiles permitieron determinar que este individuo era uno de los autores de la sustracción de varios efectos personales del interior del vehículo incendiado, entre ellos una tarjeta bancaria que posteriormente intentó utilizar de modo fraudulento.

Asimismo, fue reconocido sin ningún género de duda por varios testigos, por lo que los agentes procedieron a su detención por un delito de robo en interior de vehículo y otro de daños por el incendio del mismo, y a su puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Granada.

El área de investigación de la Guardia Civil de Atarfe fue la encargada de las gestiones de localización del otro implicado, el cual resultó coincidir con una persona detenida ese mismo día 5 sobre las 14,00 horas por un delito continuado contra el patrimonio, por el robo con fuerza principalmente en el interior de vehículos en un total de diez ocasiones contabilizadas hasta la fecha.

Como consecuencia de dicha detención, los agentes, tras proceder a su cacheo superficial como medida de seguridad, descubrieron documentación del anterior vehículo incendiado, la cual estaba escondida bajo la plantilla de una de sus zapatillas.

De igual forma, este individuo fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Granada, por el presunto delito continuado contra el patrimonio, al que se suma este último de robo en interior de vehículo, así como otro de daños por incendiarlo. Ambos han quedado en libertad con cargos.